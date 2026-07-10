Cổ phiếu Vodafone tăng vọt sau khoản đầu tư 4,4 tỷ bảng của Xavier Niel. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cổ phiếu Vodafone (VOD.UK) tăng hơn 11% trong phiên thứ Sáu sau khi một trong những thương vụ lớn nhất của ngành viễn thông châu Âu trong nhiều năm gần đây được công bố. Vega, công ty đầu tư do gia đình tỷ phú viễn thông người Pháp Xavier Niel kiểm soát, đã đồng ý mua lại toàn bộ 16,2% cổ phần của Emirates Telecommunications Group (e&) tại Vodafone với giá khoảng 4,4 tỷ bảng Anh (5,1 tỷ euro / khoảng 6 tỷ USD).

Thoạt nhìn, phản ứng của thị trường dường như chỉ xuất phát từ mức giá mua lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư nhìn thấy nhiều hơn thế, chứ không đơn thuần là mức giá cao hơn thị giá trước đó của Vodafone. Đối với nhiều người tham gia thị trường, thương vụ này là một sự khẳng định mạnh mẽ từ một trong những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực viễn thông tại châu Âu, cho thấy Vodafone vẫn còn rất nhiều giá trị chưa được phản ánh.

Đây không chỉ là một giao dịch chuyển nhượng cổ phần thông thường

Sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt của cơ quan quản lý, Vega sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Vodafone, thay thế e&, đơn vị sẽ thoái toàn bộ khoản đầu tư của mình.

Điều quan trọng là Xavier Niel nhấn mạnh ông không có ý định mua lại toàn bộ công ty. Theo Bộ quy tắc Mua bán & Sáp nhập của Vương quốc Anh (UK Takeover Code), Vega xác nhận đây là khoản đầu tư chiến lược dài hạn với vai trò cổ đông thiểu số nhằm hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Vodafone, chứ không nhằm giành quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Điều này có ý nghĩa rất lớn. Thị trường thường đánh giá các nhà đầu tư tài chính ngắn hạn hoàn toàn khác so với các chuyên gia chiến lược trong ngành đã có hàng chục năm kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp. Trong trường hợp này, Vodafone đang có thêm một cổ đông từng xây dựng và phát triển thành công nhiều tập đoàn viễn thông lớn nhất châu Âu.

Mức giá mua cho thấy Vodafone có thể đã bị định giá thấp

Thương vụ được thực hiện với mức giá khoảng 110,5 xu Anh (pence) mỗi cổ phiếu, chưa bao gồm cổ tức cuối cùng của Vodafone.

Trong khi đó, cổ phiếu Vodafone đã đóng cửa phiên giao dịch trước ở mức 97,76 pence.

Mức chênh lệch lớn như vậy chắc chắn thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Khi một trong những nhà đầu tư viễn thông thành công nhất châu Âu sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá, điều đó tự nhiên đặt ra câu hỏi liệu thị trường trước đây có đang đánh giá thấp Vodafone hay không.

Đó là lý do cổ phiếu nhanh chóng tăng lên sát mức giá của thương vụ ngay sau khi thông tin được công bố.

Xavier Niel là ai và vì sao thị trường lại quan tâm?

Đối với nhiều nhà đầu tư, danh tính của bên mua còn quan trọng hơn cả mức giá mua lại.

Xavier Niel từ lâu đã được xem là một trong những doanh nhân và nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực viễn thông tại châu Âu. Thông qua các doanh nghiệp thuộc tập đoàn gia đình, ông sở hữu các tài sản viễn thông tại 26 quốc gia ở châu Âu và Mỹ Latinh, phục vụ khoảng 139 triệu thuê bao, sử dụng 45.000 nhân viên, tạo ra khoảng 24 tỷ euro doanh thu mỗi năm cùng hơn 9 tỷ euro EBITDAaL.

Danh mục đầu tư của ông bao gồm các doanh nghiệp như iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 và Millicom.

Chiến lược đầu tư của Xavier Niel luôn tập trung vào việc tìm kiếm các doanh nghiệp viễn thông bị định giá thấp, cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị cho cổ đông trong dài hạn.

Khi công bố thương vụ, Niel mô tả Vodafone là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mạnh, tài sản chất lượng cao, vị thế dẫn đầu tại nhiều thị trường và tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng kể. Theo ông, quá trình tinh giản cơ cấu doanh nghiệp đang diễn ra đã giúp Vodafone sẵn sàng bước sang một giai đoạn tăng trưởng mới với hiệu quả tài chính cao hơn.

Vodafone cuối cùng đã tiến gần đến bước ngoặt?

Những năm gần đây không hề dễ dàng đối với Vodafone.

Công ty đã triển khai chương trình tái cấu trúc quy mô lớn, bán bớt một số mảng kinh doanh, đơn giản hóa cơ cấu tổ chức và tập trung nguồn lực vào các thị trường hấp dẫn nhất. Trong số những cột mốc quan trọng nhất là việc hoàn tất bán mảng kinh doanh tại Ý và kế hoạch sáp nhập Vodafone UK với Three UK, thương vụ được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khoản tiết kiệm chi phí đồng thời củng cố vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dù vậy, nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Ngành viễn thông châu Âu tiếp tục đối mặt với tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, cạnh tranh giá gay gắt và nhu cầu đầu tư vốn rất lớn cho mạng cáp quang và hạ tầng 5G.

Do đó, nhiều doanh nghiệp viễn thông châu Âu vẫn giao dịch ở mức định giá khá thấp bất chấp hoạt động kinh doanh đã được cải thiện.

Trong bối cảnh đó, khoản đầu tư của gia đình Niel có thể được xem là tín hiệu cho thấy thị trường vẫn đang đánh giá thấp những lợi ích từ quá trình tái cấu trúc của Vodafone cũng như tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền trong dài hạn.

Những rủi ro vẫn chưa biến mất

Điều đó không có nghĩa khoản đầu tư này hoàn toàn không có rủi ro.

Vodafone vẫn hoạt động trong một lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cơ cấu tương đối chậm và đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Việc mở rộng mạng cáp quang, triển khai hạ tầng 5G và duy trì khả năng cạnh tranh cần tới hàng tỷ bảng Anh đầu tư liên tục, trong khi áp lực từ cơ quan quản lý và cạnh tranh về giá vẫn tiếp tục hạn chế khả năng mở rộng biên lợi nhuận.

Một thách thức quan trọng khác là gánh nặng nợ vay và khả năng tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Dòng tiền khỏe mạnh không chỉ cần thiết để tài trợ cho các khoản đầu tư tương lai mà còn để duy trì chính sách chi trả cho cổ đông. Cuối cùng, thành công của quá trình tái cấu trúc sẽ phụ thuộc vào việc ban lãnh đạo có thể chuyển đổi cơ cấu doanh nghiệp tinh gọn hơn thành mức lợi nhuận bền vững cao hơn hay không.

Nhà đầu tư nên theo dõi điều gì tiếp theo?

Trong những tháng tới, nhà đầu tư sẽ chủ yếu tập trung vào việc hoàn tất thương vụ cũng như những dấu hiệu hợp tác đầu tiên giữa ban lãnh đạo Vodafone và cổ đông lớn mới.

Tuy nhiên, dưới góc độ đầu tư, ba câu hỏi sau nhiều khả năng sẽ là trọng tâm:

Vodafone có thể tiếp tục cải thiện khả năng tạo ra dòng tiền tự do hay không?

Quá trình tái cấu trúc có chuyển hóa thành mức lợi nhuận cao hơn một cách bền vững hay không?

Liệu kinh nghiệm sâu rộng của Xavier Niel trong lĩnh vực viễn thông có thể giúp khai mở thêm giá trị tại các hoạt động của Vodafone ở châu Âu và châu Phi hay không?

Đợt tăng giá trong phiên thứ Sáu phần lớn được thúc đẩy bởi mức giá mua cao hơn thị trường. Tuy nhiên, ý nghĩa dài hạn của thương vụ này có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Thị trường không chỉ đang định giá lại Vodafone ở mức cao hơn mà còn đang đặt niềm tin vào một nhà đầu tư đã nhiều lần chứng minh khả năng tạo ra giá trị trong một trong những ngành kinh doanh khó khăn nhất châu Âu.

Nếu Vodafone thành công trong việc chuyển hóa nhiều năm tái cấu trúc thành tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền tự do mạnh mẽ hơn, thương vụ ngày thứ Sáu có thể sẽ được nhớ đến như thời điểm nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận lại toàn bộ câu chuyện đầu tư dài hạn của công ty.

Biểu đồ giá cổ phiếu Vodafone (VOD.UK, khung ngày)

Sau khoản đầu tư của Xavier Niel, cổ phiếu Vodafone đã bứt phá mạnh lên trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200), mở ra nỗ lực đảo chiều xu hướng giảm dài hạn.

Để kịch bản tăng giá tiếp tục được duy trì, cổ phiếu cần giữ vững trên vùng 105 pence, nơi hội tụ khoảng trống tăng giá (gap) sau phiên bứt phá cùng với đường EMA 50 ngày, tạo thành vùng hỗ trợ quan trọng.

Nếu lực mua tiếp tục được duy trì, mục tiêu tăng tiếp theo nằm quanh 117 pence, tương ứng vùng kháng cự kỹ thuật đáng chú ý đầu tiên.

Nguồn: xStation 5