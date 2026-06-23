Cổ phiếu Volkswagen xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010 📉 Citi hạ giá mục tiêu

Cổ phiếu Volkswagen (VOW1.DE) giảm hơn 2,5%, rơi xuống mức thấp nhất trong 16 năm sau khi Citi đồng thời hạ dự báo tài chính và giá mục tiêu đối với hãng xe Đức này. Nguyên nhân chính của việc hạ triển vọng là doanh số của Volkswagen tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu, khi nhu cầu giảm nhanh hơn nhiều so với dự báo trước đó của các nhà phân tích. Citi đã hạ giá mục tiêu từ 110 EUR xuống còn 94 EUR/cổ phiếu, trong khi giá thị trường hiện chỉ còn dưới 80 EUR. Dù vậy, ngân hàng vẫn giữ khuyến nghị Mua (Buy). Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng thừa nhận rằng triển vọng hoạt động của công ty đang tiếp tục xấu đi.

Trung Quốc vẫn là vấn đề lớn nhất

Theo Citi, sự suy yếu của thị trường Trung Quốc đang ngày càng trở thành lực cản lớn đối với lợi nhuận của Volkswagen. Trong nhiều năm, Volkswagen là một trong những hãng xe nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất nội địa, đặc biệt trong phân khúc xe điện (EV), đang dần bào mòn vị thế của hãng.

Do đó, Citi đã cắt giảm dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) như sau:

Giảm 18% cho năm 2026,

Giảm 16% cho năm 2027,

Giảm 7% cho năm 2028.

Những điều chỉnh này phản ánh cả sản lượng xe bán ra thấp hơn kỳ vọng lẫn khả năng sinh lời suy yếu.

Biên lợi nhuận có thể thấp hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo

Hiện Citi dự báo biên lợi nhuận EBIT của Volkswagen sẽ giảm xuống chỉ còn 3,9% trong năm tài chính 2026, thấp hơn mức thấp nhất trong phạm vi dự báo mà chính công ty đưa ra.

Ngân hàng cũng dự báo dòng tiền tự do (Free Cash Flow) đạt khoảng 3,5 tỷ EUR, cũng nằm ở mức thấp nhất trong phạm vi hướng dẫn hiện tại của ban lãnh đạo.

Những dự báo này cho thấy nhà đầu tư ngày càng coi các vấn đề của Volkswagen không chỉ là khó khăn mang tính chu kỳ, mà còn là những thách thức mang tính cấu trúc có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong nhiều năm tới.

Địa chính trị đang trở thành một rủi ro ngày càng lớn

Theo các nhà phân tích của Citi, những thách thức mà Volkswagen phải đối mặt không chỉ dừng lại ở nhu cầu tiêu thụ ô tô.

Ngân hàng nhấn mạnh tác động ngày càng lớn của các yếu tố địa chính trị, bao gồm căng thẳng thương mại và thuế quan của Mỹ. Theo Citi, các hãng xe toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các quyết định về chính sách và quy định của chính phủ tại những thị trường mà họ đang hoạt động.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với Volkswagen khi tập đoàn sở hữu mạng lưới sản xuất và phân phối trên phạm vi toàn cầu.

Thị trường có đang quá bi quan?

Mặc dù hạ dự báo, Citi cũng chỉ ra một điểm đáng chú ý: Volkswagen hiện đang được giao dịch ở mức định giá thấp nhất trong nhiều năm.

Ngân hàng ước tính rằng phần sở hữu của Volkswagen tại Porsche riêng đã có giá trị khoảng 65 EUR cho mỗi cổ phiếu Volkswagen.

Bên cạnh đó, mảng Dịch vụ Tài chính (Financial Services) của tập đoàn đang nắm giữ khoảng 47 tỷ EUR vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 94 EUR trên mỗi cổ phiếu Volkswagen, theo tính toán của Citi.

Điều này cho thấy một số tài sản của Volkswagen có thể đang bị thị trường định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Citi vẫn cho rằng phạm vi định giá tiềm năng của Volkswagen là khá rộng:

Kịch bản tích cực (Bull case): 120 EUR/cổ phiếu,

Kịch bản tiêu cực (Bear case): 65 EUR/cổ phiếu.

Mặc dù ban lãnh đạo đang triển khai các chương trình cắt giảm chi phí và nỗ lực cải thiện khả năng sinh lời, các nhà phân tích cho rằng danh sách những thách thức mà Volkswagen phải đối mặt vẫn đang tiếp tục gia tăng. Do đó, công ty ngày càng khó xây dựng được câu chuyện tăng trưởng mà các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm trong ngành ô tô châu Âu. Hiện tại, cổ phiếu Volkswagen đang giao dịch ở mức dưới 80 EUR, tương ứng với hệ số P/E khoảng 7 lần lợi nhuận hàng năm. Tuy nhiên, áp lực lên biên lợi nhuận và tăng trưởng doanh số vẫn là mối lo ngại đáng kể. Trong bối cảnh các thách thức mang tính cấu trúc, chi phí năng lượng cao và triển vọng không chắc chắn của thị trường Trung Quốc, một mức P/E thấp tự thân chưa đủ để khẳng định đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: xStation5