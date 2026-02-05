Cổ phiếu Volvo Cars trượt dài hơn 20% sau báo cáo gây thất vọng

Cổ phiếu hãng xe Volvo giảm hơn 20% chỉ trong một phiên giao dịch, một trong những mức sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử công ty, thậm chí có lúc chạm ngưỡng 28%. Tuy nhiên, đà bán tháo hiện chỉ ảnh hưởng đến Volvo Cars, đơn vị phụ trách sản xuất xe du lịch. Tập đoàn Volvo, nhà sản xuất xe tải và xe buýt, gần như không phản ứng trước thông tin này.

Nhà đầu tư đang lo ngại điều gì?

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 được đánh giá là đặc biệt kém tích cực. Lợi nhuận giảm hơn 60% so với cùng kỳ và thấp hơn đáng kể so với dự báo của thị trường. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) chỉ đạt 0,43 SEK trong khi kỳ vọng là 1,52 SEK.

Doanh thu cũng gây thất vọng, dù mức độ không nghiêm trọng bằng. Chỉ tiêu này giảm vài phần trăm so với cùng kỳ, đạt 94,4 tỷ SEK, thấp hơn đáng kể so với dự báo khoảng 100 tỷ SEK.

Ban lãnh đạo không đưa ra được những thông tin đủ sức cải thiện tâm lý thị trường. Nhiều chương trình trợ cấp cho xe điện đã kết thúc, trong khi biên lợi nhuận và doanh số tiếp tục chịu áp lực từ cạnh tranh quốc tế và căng thẳng thương mại. Đại diện công ty thừa nhận năm vừa qua là giai đoạn đầy thách thức và triển vọng cho năm 2026 cũng chưa cho thấy nhiều tín hiệu khả quan.

VOLVCARB.SE (D1)

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu này đã duy trì xu hướng giảm mạnh trong nhiều năm. Chỉ mới gần đây, mã cổ phiếu mới ghi nhận nhịp phục hồi và phát tín hiệu đảo chiều nhưng sau báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, phần lớn mức tăng đã bị xóa bỏ. Dù vậy, phe mua vẫn đang nắm giữ lợi thế nhất định khi các đường trung bình động EMA tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho đà giá.