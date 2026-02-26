Giá dầu tăng gần 2% trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran 📈

Dầu tăng gần 2% trong phiên hôm nay khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran sẽ không cho phép uranium làm giàu rời khỏi nước này, khiến thị trường tăng cược vào khả năng leo thang quân sự ở Trung Đông, nơi Mỹ đã tập trung lực lượng đáng kể.

Đàm phán Mỹ - Iran chịu áp lực trở lại: Những bình luận này làm dấy lên lo ngại về khả năng đổ vỡ các cuộc đàm phán hạt nhân tại Geneva và rủi ro gián đoạn nguồn cung từ nước sản xuất OPEC.

“Hạn chót” chính trị trong bối cảnh: Sự lo lắng gia tăng trước hạn chót do Tổng thống Donald Trump đặt ra để đạt thỏa thuận.

Oman giúp xoa dịu thị trường: Trước đó, Oman đã phần nào làm dịu tình hình khi các nhà trung gian mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, mặc dù các cuộc thương lượng dự kiến sẽ tiếp tục vào hôm nay.

Hai lực đối lập: Giá dầu vẫn bị kẹp giữa kỳ vọng về dư thừa cung toàn cầu và rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Nguồn cung tăng: Xuất khẩu từ Saudi Arabia đang tiến gần mức cao nhất trong ba năm, đồng thời lượng vận chuyển từ Iraq, Kuwait và UAE cũng tăng. Tuy nhiên, việc đóng Eo biển Hormuz trong kịch bản xung đột có thể đẩy giá trên 100 USD/thùng.

OIL (D1)

Dầu thô đã leo trở lại trên 72 USD/thùng, với sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc họp OPEC+ vào Chủ nhật, nơi khả năng tăng sản lượng nhẹ cho tháng 4 đang được cân nhắc. Đợt tăng giá hôm nay dường như đang gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán.