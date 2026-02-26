Sự mạnh lên của đồng USD gây áp lực lên tỷ giá EUR/USD, Bạc và Bitcoin 📉

Đô la Mỹ là một trong những đồng mạnh nhất hôm nay, được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường lao động Mỹ vững chắc và càng được thúc đẩy bởi giá dầu tăng. Trước bối cảnh vĩ mô này, cả bạc và Bitcoin đều chịu áp lực rõ rệt. Bitcoin đã giảm xuống dưới 67.000 USD, trong khi bạc kéo lùi về 87 USD/ounce sau khi thử mức trên 90 USD/ounce hôm qua lần đầu tiên kể từ đầu tháng Hai. EUR/USD giảm gần 0,3%.

Bitcoin, Silver (khung thời gian D1)

Bạc một lần nữa phản ứng bằng các đợt giảm sau khi kiểm tra vùng $90–91/ounce, vùng có ý nghĩa kỹ thuật từ góc độ hành động giá. Một xung lực giảm mạnh hơn có thể đẩy giá xuống dưới EMA 50 ngày (đường cam) và, trong kịch bản cực đoan, thậm chí gợi ý retest vùng 70 USD/ounce. Ngược lại, việc lấy lại mốc 90 USD hiện là nhiệm vụ chính của phe mua.

Nguồn: xStation5

Sau đợt giảm gần đây, Bitcoin đang củng cố trong biên độ hẹp giữa 60.000–70.000 USD. Việc thử biên trên của biên độ này hôm qua kết thúc với chiến thắng thuộc về phe bán, làm nổi bật điểm yếu cấu trúc của thị trường tiền điện tử.

Nguồn: xStation5

EUR/USD (H1)

Cặp tiền EURUSD tiếp tục xung lực giảm mạnh hôm nay, giảm từ 1,1827 xuống 1,1775.

Nguồn: xStation5