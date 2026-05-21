Cổ phiếu Walmart giảm mạnh dù kết quả kinh doanh tích cực

Cổ phiếu Walmart giảm hơn 7% hôm nay, dù báo cáo lợi nhuận thoạt nhìn khá tích cực. Walmart không phải là một nhà bán lẻ thông thường. Vốn hóa thị trường của công ty vẫn đang tiến sát mốc 1 nghìn tỷ USD.

Quy mô hoạt động của Walmart khiến kết quả kinh doanh của công ty được xem như một trong những “thước đo” quan trọng nhất về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong nhóm hàng thiết yếu.

Các chỉ số chính

Công ty báo cáo doanh thu quý 1 đạt 177,8 tỷ USD, cao hơn mức đồng thuận 174,83 tỷ USD.

EPS điều chỉnh đạt 0,66 USD, phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Doanh số thương mại điện tử toàn cầu tăng 26%, trong khi mảng quảng cáo tăng 37%.

Thị trường phản ứng tiêu cực chủ yếu do triển vọng tương lai.

Walmart dự báo EPS điều chỉnh quý 2 ở mức 0,72–0,74 USD, thấp hơn mức đồng thuận 0,75 USD.

Công ty cũng giữ nguyên dự báo EPS cả năm ở mức 2,75–2,85 USD, trong đó mức trung bình thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,92 USD.

Vì vậy, thông điệp từ báo cáo lần này mang tính trái chiều.

Một mặt, người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu: doanh số LFL của Walmart tăng 4,1%, còn số lượng giao dịch tăng 3,0%.

Mặt khác, chính công ty cũng cho thấy áp lực chi phí vẫn rất lớn. Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động đã bị giảm 250 điểm cơ bản do chi phí nhiên liệu cao hơn trong hoạt động phân phối và xử lý đơn hàng.

Điều này cho thấy ngay cả nhà bán lẻ lớn nhất thế giới - doanh nghiệp hưởng lợi từ quy mô khổng lồ và xu hướng người tiêu dùng chuyển sang mua sắm tiết kiệm hơn - cũng không thể tránh khỏi lạm phát chi phí.

Trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh, Walmart tiếp tục nhấn mạnh rằng người tiêu dùng vẫn khá bền bỉ, nhưng khả năng duy trì lợi nhuận thì không còn mạnh như trước; và càng nhìn xa hơn trong các dự báo, triển vọng lợi nhuận càng trở nên thiếu chắc chắn.

WMT.US (D1)

Đợt giảm giá sau báo cáo đã xóa gần như toàn bộ mức tăng của cổ phiếu trong năm nay (khoảng 15%), kéo giá quay trở lại vùng đáy cục bộ của tháng 3. Đà giảm hiện dừng lại tại mức Fibonacci 78,6%, nơi cũng trùng với biên trên của kênh tăng trước đó - cho thấy đây có thể là vùng kháng cự mạnh. Trong bối cảnh các đường EMA vẫn duy trì động lượng tăng khá mạnh, kịch bản cơ sở hiện tại có thể là cổ phiếu bước vào giai đoạn tích lũy trong vùng 120 - 130 USD. Nguồn: xStation5