Tin đầu ngày: Dự thảo thỏa thuận hòa bình hỗ trợ tâm lý thị trường

USA Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết phiên với mức tăng vừa phải, dưới 1%. Hợp đồng tương lai US2000 dẫn đầu đà tăng với mức tăng khoảng 0,9%.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã tăng tốc trong những giờ cuối phiên giao dịch. Truyền thông Iran cho biết một thỏa thuận hòa bình đang tiến gần tới giai đoạn hoàn tất nhờ sự tham gia trung gian của Pakistan. Thỏa thuận mới được cho là sẽ bao gồm các điều khoản về ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, không tấn công cơ sở hạ tầng và mở lại eo biển Hormuz dưới sự giám sát chung (Iran và Mỹ).

SpaceX đã công bố bản phác thảo cáo bạch IPO được mong đợi từ lâu. Thị trường và các nhà phân tích hiện vẫn đang đánh giá các tác động cũng như chất lượng của các dữ liệu được công bố.

NVIDIA tiếp tục công bố một quý kỷ lục khác, tuy nhiên phản ứng về mặt định giá vẫn khá yếu khi cổ phiếu giảm hơn 1%.

Walmart giảm tới 7% dù kết quả kinh doanh khá tích cực, do lo ngại áp lực chi phí trong các quý tới.

Bộ Thương mại Mỹ đã công bố gói trợ cấp trị giá 2 tỷ USD dành cho các công ty và startup hoạt động trong lĩnh vực điện toán lượng tử. IBM tăng gần 8%, trong khi nhiều cổ phiếu điện toán lượng tử khác tăng hai chữ số. Dữ liệu kinh tế vĩ mô Giấy phép xây dựng vượt kỳ vọng, đạt 1,44 triệu đơn vị.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu gần sát dự báo: 209 nghìn so với kỳ vọng 210 nghìn.

Các chỉ số PMI cho thấy sự phân hóa rõ rệt: PMI sản xuất tăng mạnh lên 55,3, trong khi PMI dịch vụ giảm xuống còn 50,9. Châu Âu Các chỉ số châu Âu kết phiên gần như đi ngang. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai cho thấy tâm lý được cải thiện sau thông tin về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình. Dẫn đầu là hợp đồng tương lai NED25 và SUI20, đều tăng gần 1%. Dữ liệu kinh tế vĩ mô PMI khu vực Eurozone thấp hơn kỳ vọng ở cả sản xuất và dịch vụ, lần lượt giảm xuống 51,4 và 46,4.

Dữ liệu của Anh tích cực hơn đôi chút khi PMI sản xuất tăng lên 53,7. Tuy nhiên, PMI dịch vụ của Anh gây thất vọng mạnh, giảm từ 52,7 xuống còn 47,9. Ngoại hối Đồng đô la New Zealand và đô la Úc suy yếu sau các dữ liệu kinh tế vĩ mô tiêu cực bất ngờ từ Australia. Cả hai đồng tiền này đều giảm khoảng 0,2–0,3% so với các đồng tiền chủ chốt. Hàng hóa Trong nhóm hàng hóa nông nghiệp, giá bông và cà phê tiếp tục giảm — lần lượt giảm 4% và hơn 2%. Điều này diễn ra sau khi Mỹ ghi nhận xuất khẩu bông rất mạnh. Cà phê tiếp tục chịu áp lực do kỳ vọng vụ mùa lớn tại Brazil.

Các mặt hàng năng lượng đã xóa toàn bộ mức tăng trong ngày và kết phiên thấp hơn khoảng 2%. Giá dầu Brent quay trở lại dưới mốc 100 USD/thùng. Tiền điện tử Triển vọng hòa bình đang hỗ trợ thị trường crypto. Hầu hết các đồng tiền số đều tăng giá: Bitcoin tăng 0,5%, Ethereum tăng khoảng 0,7%, còn Solana tăng gần 2%.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.