Giá dầu tiếp tục tăng: liệu có lý do để lo ngại?

Phiên giao dịch thứ Năm tiếp tục chứng kiến giá dầu tăng mạnh do những lo ngại không chỉ xoay quanh triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran, mà còn về tính bền vững của bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Làn sóng thông tin mới nhất đang tạo ra nhiều lý do để lo ngại hơn là mang lại câu trả lời rõ ràng.

Iran được cho là đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu bàn giao vật liệu phân hạch và vẫn giữ lập trường yêu cầu công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz (cũng như quyền thu phí lưu thông).

Người đứng đầu IEA, Fatih Birol, cảnh báo rằng vào tháng 7 hoặc tháng 8, thị trường có thể bước vào “vùng đỏ” nếu tình hình Trung Đông không được cải thiện. Vấn đề nằm ở sự kết hợp giữa nhu cầu nhiên liệu theo mùa tăng cao với xuất khẩu bị hạn chế từ khu vực và lượng tồn kho đang suy giảm.

OPEC+ đang cố gắng xoa dịu căng thẳng. Nhóm này dự kiến sẽ nâng mục tiêu sản lượng tháng 7 thêm khoảng 188 nghìn thùng/ngày. Trong điều kiện bình thường, đây sẽ là tín hiệu giúp ổn định thị trường; tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, động thái này mang tính biểu tượng nhiều hơn là tạo áp lực thực sự khiến giá giảm.

Tình hình cũng trở nên phức tạp hơn bởi các thông tin từ Nga, nơi - bên cạnh những câu hỏi ngày càng lớn về ý định của chính quyền sau các thất bại trên chiến trường - đang chứng kiến thêm một làn sóng tấn công vào cơ sở hạ tầng. Lần này, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở dọc sông Volga, bao gồm cả nhà máy lọc dầu tại Syzran.

Kỳ vọng giá dầu tiếp tục tăng giờ đây không còn chỉ giới hạn trong giới đầu tư nhỏ lẻ. UBS đã nâng dự báo giá dầu Brent cho tháng 9 lên 105 USD/thùng và WTI lên 97 USD/thùng. Ngân hàng này cho rằng các rủi ro ngắn hạn hiện nghiêng mạnh về phía tăng giá. Trong kịch bản cực đoan, theo UBS, dầu Brent thậm chí có thể vượt 150 USD/thùng.

Đáng chú ý, các công ty dầu khí Mỹ hiện chưa phát tín hiệu tăng mạnh sản lượng dù thị trường đang ngày càng thiếu hụt nguồn cung và giá dầu được hỗ trợ bởi phần bù rủi ro địa chính trị cao. Ưu tiên của các doanh nghiệp lúc này vẫn là dòng tiền, cổ tức, mua lại cổ phiếu và duy trì lợi nhuận - thay vì tối đa hóa sản lượng khai thác. Nếu các gián đoạn về logistics hoặc địa chính trị tiếp tục tạo thêm phần bù cho giá dầu, những quý tới có thể mang lại mức tăng lợi nhuận đáng kể cho ngành năng lượng.

Trên biểu đồ giá dầu, có thể quan sát thấy xu hướng tăng ngày càng dốc hơn dù vẫn xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Nguồn: xStation5