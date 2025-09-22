Cocoa giảm 3% xuống mức đáy trong năm 📉🍫

Giá hợp đồng tương lai ca cao đã chịu áp lực giảm mạnh trong một thời gian dài, chủ yếu do các tín hiệu liên quan đến nguồn cung trong tương lai. Yếu tố then chốt trên thị trường hôm nay là thông báo của Ecuador về việc tăng mạnh sản lượng ca cao, khi quốc gia này liên tục đầu tư vào phát triển canh tác và cải thiện hiệu quả. Ecuador có nhiều lợi thế hệ thống so với các đối thủ cạnh tranh và đang lên kế hoạch tận dụng để đạt sản lượng lên tới 650.000 tấn ca cao vào năm 2026.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.