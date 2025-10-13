Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang hồi phục vào thứ Hai sau một tuần kết thúc rất tiêu cực. Sau chuỗi giảm điểm và lo ngại gia tăng về tình trạng kinh tế, các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý phần nào được cải thiện, dẫn đến những mức tăng vừa phải cho các chỉ số chính – S&P 500, Dow Jones và Nasdaq. Thị trường đang cố gắng phục hồi các mức giảm vào cuối tuần, mặc dù tâm lý vẫn còn mong manh.

Một số căng thẳng trên Phố Wall đã giảm bớt sau khi Tổng thống Donald Trump dịu giọng đối với Trung Quốc, gợi ý khả năng nối lại đối thoại thương mại mang tính xây dựng. Các nhà phân tích coi đây là tín hiệu tiềm năng giảm leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các phát biểu của Bộ trưởng Tài chính S. Bessent lại có tác động trái ngược, khi ông nhấn mạnh rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài bắt đầu ảnh hưởng thực sự đến hoạt động kinh tế. Việc thiếu các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ khiến thị trường trở nên mơ hồ và có phần thận trọng.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đều tăng điểm, với lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu đà tăng. Ngành công nghiệp và tài chính cũng hoạt động tốt, mặc dù yếu hơn.

US100 đang hồi phục sau các đợt giảm mạnh vào thứ Sáu trong bối cảnh bất ổn gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn rất mạnh. Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày, chưa bị phe bán thử thách kể từ đầu tháng 9, có thể vẫn là một mốc hỗ trợ quan trọng. Nguồn: xStation 5

Tin tức công ty

Nhóm “Magnificent 7” đang hồi phục sau các đợt điều chỉnh vào thứ Sáu. Nvidia (NVDA.US) tăng hơn 2% lúc mở cửa, trong khi các công ty dẫn đầu thị trường khác tăng khoảng 1%.

Các công ty liên quan đến khoáng sản đất hiếm tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố hạn chế xuất khẩu và tái xuất các kim loại đất hiếm cũng như sản phẩm chứa chúng. Critical Metals tăng 20%, MP Materials (MP) tăng 8%.

Estee Lauder – công ty trong ngành mỹ phẩm – tăng hơn 4% sau khuyến nghị tích cực từ Goldman Sachs.

Warner Bros – tập đoàn truyền thông – tăng 4% sau khi từ chối lời đề nghị mua từ Paramount. Nguồn tin chưa được xác nhận cho biết mức giá đưa ra quá thấp.

Rocket Lab – công ty hàng không vũ trụ – tăng hơn 6% sau khi Morgan Stanley bày tỏ sự lạc quan về sản phẩm mới của công ty – tên lửa vận tải quỹ đạo “Neutron.”