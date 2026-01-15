🍫Cocoa kiểm tra vùng hỗ trợ $5,000

Trong khi giá ca cao toàn cầu đã giảm mạnh so với mức đỉnh kỷ lục năm 2024, ngành công nghiệp sô-cô-la vẫn đang chìm trong khó khăn. Nhu cầu toàn cầu cho thấy dấu hiệu suy yếu mang tính cấu trúc, còn các doanh nghiệp chế biến đang chật vật duy trì lợi nhuận trong bối cảnh phải xử lý lượng tồn kho được mua vào với giá cao kỷ lục.

Giá điều chỉnh mạnh: Kể từ khi lập đỉnh lịch sử vào tháng 12/2024, hợp đồng tương lai ca cao đã mất hơn một nửa giá trị. Biến động gần đây gia tăng, một phần do hoạt động tái cân bằng các chỉ số hàng hóa. Dù thị trường từng kỳ vọng dòng vốn ngắn hạn sẽ chảy vào hợp đồng tương lai, các quỹ dường như đã phân bổ vị thế trong thời gian dài hơn. Hôm nay, giá giảm hơn 3%, có lúc rơi xuống dưới mốc 5.000 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11. Tuy vậy, so với lịch sử, ca cao vẫn ở mức giá cao, vượt xa so với 4–5 năm trước.

“Hủy hoại nhu cầu” ảnh hưởng tới khâu chế biến: Rào cản lớn nhất đối với khả năng phục hồi giá là hiện tượng gọi là “hủy hoại nhu cầu”. Mức giá kỷ lục năm ngoái buộc người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu cho sô-cô-la, đồng thời khiến các nhà sản xuất điều chỉnh công thức, sử dụng nguyên liệu thay thế rẻ hơn và tăng tỷ lệ phụ gia như các loại hạt.

Những tác động này thể hiện rõ trong dữ liệu nghiền ca cao - chỉ báo quan trọng của nhu cầu:

Châu Âu: Sản lượng nghiền quý IV/2025 ước giảm khoảng 3% so với cùng kỳ.

Châu Á: Khu vực chịu mức sụt giảm mạnh nhất, ước khoảng 12%.

Bắc Mỹ: Khu vực duy nhất dự kiến tăng nhẹ (+1,2%), chủ yếu nhờ đưa vào vận hành hai nhà máy chế biến mới.

Dữ liệu châu Âu sẽ được công bố sáng ngày 15/1, tiếp theo là số liệu của Mỹ vào buổi chiều cùng ngày (giờ CET). Dữ liệu châu Á dự kiến công bố vào thứ Sáu, ngày 16/1. Với kỳ vọng kém tích cực, thị trường dường như đã phản ánh trước sự suy yếu này. Các chuyên gia cho biết biên lợi nhuận chế biến tại châu Âu đã xuống dưới điểm hòa vốn từ tháng 8 và chạm mức thấp kỷ lục vào tháng 12, buộc doanh nghiệp phải hạn chế đầu tư và giảm công suất.

Khủng hoảng tại nguồn cung: Bờ Biển Ngà

Đà lao dốc của giá ca cao tại New York và London đã gây ra khủng hoảng cho Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Các nhà xuất khẩu địa phương đang bị kẹt giữa giá thu mua tối thiểu do nhà nước áp đặt và giá quốc tế đang giảm mạnh.

Tình hình hiện tại rất căng thẳng:

Giá thu mua tại nông trại ở mức 2.800 franc CFA/kg (khoảng 4,97 USD).

Khi giá thị trường chỉ quanh 5.000 USD/tấn, biên lợi nhuận của nhà xuất khẩu gần như bằng không, dẫn đến thiếu thanh khoản và ùn tắc tại cảng.

Các nhà giao dịch kêu gọi chính phủ hỗ trợ trợ cấp hoặc giảm thuế để duy trì thu mua từ nông dân. Tuy nhiên, cơ quan quản lý ngành (CCC) đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất giảm giá thu mua.

Khi nào người tiêu dùng được hưởng lợi?

Mặc dù giá nguyên liệu thô đã giảm mạnh, người tiêu dùng khó có thể sớm thấy giá bánh kẹo giảm. Phần lớn hạt ca cao được chế biến trong quý IV/2025 đã được mua trước khi giá lao dốc. Giới quan sát cho rằng việc giảm giá bán lẻ chỉ có thể xuất hiện từ nửa cuối năm 2026. Cho đến lúc đó, biên lợi nhuận mỏng và công suất sử dụng thấp sẽ tiếp tục đè nặng lên thị trường ca cao toàn cầu. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng mức giá cực thấp như thời kỳ đại dịch khó có khả năng quay trở lại.

Góc nhìn kỹ thuật

Giá đã giảm về gần mốc 5.000 USD, qua đó làm mất hiệu lực mô hình Vai–Đầu–Vai ngược (oH&S) tiềm năng. Tuy nhiên, nếu giá giữ được trên đáy tháng 11, có thể hình thành mô hình hai đáy, với đường cổ quanh 6.300 USD. Không loại trừ khả năng dữ liệu nghiền yếu lại trở thành chất xúc tác ngược chiều, tương tự diễn biến hồi tháng 10, khi thị trường có một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn trong xu hướng giảm dài hạn.