Cocoa mất 4% trước áp lực về khí hậu và nhu cầu📉

Hợp đồng tương lai ca cao đã chạm mức cao nhất trong hai tháng, được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung trong bối cảnh thời tiết khô ráo và mát mẻ tại Đông Phi. Tuy nhiên, giá đã điều chỉnh sau khi dự báo thời tiết khu vực mới cho thấy mưa lớn, giúp giảm bớt áp lực nguồn cung. Thêm vào đó, giá còn chịu sức ép giảm từ thuế quan mới của Mỹ và lo ngại nhu cầu yếu đi, được phản ánh qua dữ liệu nghiền ép kém khả quan.
COCOA (khung thời gian D1)
Trên biểu đồ, giá ca cao vẫn duy trì trong xu hướng giảm trung hạn, di chuyển trong kênh giảm hẹp dần. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy trong biên độ 7.200 – 9.500, với giá tiến gần đến ranh giới dưới của kênh giảm và vùng hỗ trợ được xác định bởi các đáy gần đây.
Nguồn: xStation5
