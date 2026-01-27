Công ty quốc phòng lớn nhất Hoa Kỳ công bố kết quả kinh doanh 📈 Cổ phiếu RTX Corp phản ứng nhẹ

RTX Corp. (RTX.US) - tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ (tiền thân là Raytheon) - đã công bố kết quả kinh doanh Q4/2025 vượt kỳ vọng, đồng thời xác nhận đà tăng trưởng tích cực đang được duy trì sang năm 2026. Cả doanh thu lẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đều cao hơn dự báo của Phố Wall, củng cố xu hướng tăng chung của toàn bộ ngành quốc phòng. Động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của RTX được đánh giá là chương trình “Golden Dome”. Tuy nhiên, việc triển khai dự án này vẫn còn nhiều bất định, bao gồm các yếu tố chính trị như căng thẳng với Canada hay các cuộc thảo luận liên quan đến Greenland, điều có thể khiến thị trường trì hoãn việc định giá thêm lợi nhuận tiềm năng từ chương trình. Bên cạnh đó, RTX gần đây cũng bị Tổng thống Donald Trump nhắc tên trực tiếp, khi ông cho rằng đây là công ty ít sẵn sàng nhất trong việc tuân thủ các định hướng mới của Nhà Trắng. Những định hướng này đang gia tăng áp lực buộc các nhà thầu quốc phòng phải đầu tư mạnh hơn vào sản xuất trong nước và nhanh chóng mở rộng công suất.

Kết quả Q4/2025 của RTX

Doanh thu: 24,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng thị trường (khoảng 22,7 tỷ USD).

EPS điều chỉnh: 1,55 USD, cao hơn dự báo (khoảng 1,47 USD).

Tăng trưởng EPS YoY: +1%, cho thấy tăng trưởng quý này chủ yếu đến từ sản lượng hơn là biên lợi nhuận.

Dòng tiền: Dòng tiền tự do đạt 3,2 tỷ USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 4,2 tỷ USD – là những điểm sáng lớn nhất trong báo cáo.

Đáng chú ý, cả ba mảng kinh doanh chính đều đóng góp tích cực:

Collins Aerospace

Pratt & Whitney

Raytheon

EPS theo chuẩn GAAP đạt 1,19 USD, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kế toán liên quan đến mua bán – sáp nhập và chi phí tái cấu trúc. Tuy nhiên, đối với thị trường, lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) vẫn là trụ cột quan trọng nhất: RTX báo cáo backlog kỷ lục 268 tỷ USD, trong đó 161 tỷ USD từ mảng thương mại và 107 tỷ USD từ các hợp đồng quốc phòng.

Toàn cảnh năm 2025

Sự cải thiện mạnh mẽ của dòng tiền tự do cho thấy RTX đang dần vượt qua giai đoạn “dọn dẹp vận hành” của những năm trước:

Doanh thu: 88,6 tỷ USD (+10% YoY).

EPS điều chỉnh: 6,29 USD (+10% YoY).

Dòng tiền tự do: 7,9 tỷ USD, tăng 3,4 tỷ USD so với năm trước.

Triển vọng 2026

Dự báo cho năm 2026 mang tính thận trọng nhưng đáng tin cậy và vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tăng:

Doanh thu: 92–93 tỷ USD (tăng trưởng hữu cơ 5–6%).

EPS điều chỉnh: 6,60–6,80 USD.

Dòng tiền tự do: 8,25–8,75 tỷ USD.

Khoảng cách lớn giữa tăng trưởng doanh thu (+12%) và tăng trưởng EPS (+1%) trong Q4 cho thấy áp lực chi phí và/hoặc đầu tư mở rộng công suất. Sang năm 2026, thị trường sẽ đặc biệt theo dõi đòn bẩy hoạt động và khả năng kiểm soát biên lợi nhuận. Tóm lại, RTX bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng tích cực, backlog khổng lồ và dòng tiền ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, câu chuyện cốt lõi trong các quý tới sẽ không chỉ là đơn hàng, mà là biên lợi nhuận và khả năng thực thi chiến lược.

Nguồn: xStation5