Cracker Barrel tăng vọt 32% sau khi vượt xa kỳ vọng lợi nhuận Quý 3 🍳 📈

Cổ phiếu Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) đã tăng vọt hơn 32% trong phiên giao dịch buổi sáng, chạm mức cao trong ngày là 48,20 USD/cổ phiếu (hiện vẫn tăng khoảng 25%). Đợt tăng mạnh này diễn ra sau khi chuỗi nhà hàng công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2026 vượt xa kỳ vọng của Phố Wall ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Bất chấp một phiên giao dịch ảm đạm của thị trường chung, công ty đã chuyển từ mức lỗ dự kiến trên mỗi cổ phiếu sang có lãi và đồng thời nâng mạnh triển vọng cả năm.

Các Điểm Nổi Bật Về Tài Chính & Nâng Triển Vọng

Lợi nhuận vượt xa kỳ vọng: Công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,29 USD, hoàn toàn đảo ngược dự báo đồng thuận của các nhà phân tích là lỗ 0,42 USD/cổ phiếu.

Doanh thu vượt dự báo: Đạt 797,4 triệu USD trong quý, cao hơn mức dự báo 777 triệu USD.

Nâng triển vọng kinh doanh: Ban lãnh đạo nâng dự báo doanh thu cả năm tài chính 2026 lên 3,27–3,30 tỷ USD và tăng dự báo EBITDA điều chỉnh lên 120–125 triệu USD (so với mức trước đó là 85–100 triệu USD).

Biên lợi nhuận cải thiện: Kỳ vọng lạm phát hàng hóa được hạ xuống mức khoảng 2% thấp, trong khi chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp đang đúng tiến độ để tiết kiệm 20–25 triệu USD mỗi năm.

Động lực chuyển mình và sự thách thức của thị trường

Đợt tăng giá bùng nổ của cổ phiếu hoàn toàn xuất phát từ các yếu tố nội tại doanh nghiệp, diễn ra trong bối cảnh thị trường chung khá tiêu cực khi S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều giảm khoảng 0,5%. Niềm tin của nhà đầu tư còn được củng cố khi Wells Fargo nâng khuyến nghị cổ phiếu lên mức Overweight, đồng thời nâng giá mục tiêu lên 50 USD/cổ phiếu, bên cạnh việc công ty công bố cổ tức hàng quý 0,25 USD/cổ phiếu.

CEO Julie Masino cho biết các sáng kiến cải thiện hoạt động kinh doanh đang mang lại kết quả rõ rệt. Lần đầu tiên trong hơn bốn năm, doanh thu cùng cửa hàng (comparable sales) từ mảng bán lẻ tăng trưởng tốt hơn mảng nhà hàng. Ngoài ra, các chỉ số hài lòng khách hàng cũng được cải thiện đáng kể, bao gồm mức tăng 4% về số sao đánh giá trên Google. Công ty cũng ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ vụ kiện trị giá 47,4 triệu USD và chương trình khách hàng thân thiết đã tiến gần tới mốc 12 triệu thành viên, tạo nên một quý kinh doanh vô cùng tích cực cho thương hiệu này.

Cổ Phiếu Phòng Thủ Hưởng Lợi Từ Sự Luân Chuyển Dòng Tiền?

Cracker Barrel là chuỗi nhà hàng kết hợp bán lẻ nổi tiếng với phong cách ẩm thực đồng quê Mỹ cùng các cửa hàng quà tặng đi kèm. Doanh thu của công ty đến từ các món ăn mang phong cách miền Nam nước Mỹ, bao gồm các món ăn sáng và bữa ăn gia đình, bên cạnh doanh số bán đồ trang trí nội thất, quần áo, đồ chơi và các mặt hàng theo mùa trong hệ thống cửa hàng.

Công ty đã công bố kết quả kinh doanh rất tích cực trong bối cảnh thị trường chung khá trầm lắng. Điều này cũng phần nào phản ánh xu hướng luân chuyển dòng tiền khỏi các cổ phiếu công nghệ đắt đỏ, rủi ro cao sang các doanh nghiệp tiêu dùng truyền thống mang tính phòng thủ, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

CBRL.US (W1)

Cổ phiếu Cracker Barrel đang cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng giá rất mạnh. Một cây nến tuần màu xanh lớn đã bứt phá lên trên đường EMA 10 tuần và EMA 50 tuần, đồng thời kiểm định đường EMA 100 tuần (đường màu tím đậm) quanh vùng 45,16 USD. Đà bứt phá này đã vượt qua hoàn toàn mức Fibonacci Retracement 38,2% (41,36 USD) và hiện đang thử thách ngưỡng 50% (45,26 USD). Trong khi đó, chỉ báo RSI (14) đã tăng mạnh lên gần 69,7, cho thấy động lượng tăng rất mạnh và đang tiến gần vùng quá mua (overbought).

Nguồn: xStation5