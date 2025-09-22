Crypto "đỏ sàn" không rõ nguyên nhân; Ethereum giảm gần 6%💡

Đã có một đợt bán tháo mạnh và bất ngờ trên các đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin, Ethereum và Solana, khiến giá giảm từ 2–7% chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, hiện chưa có tin tức hay nguyên nhân rõ ràng nào được xác định để lý giải cho biến động này. Đợt “flash crash” này có vẻ xuất phát nhiều hơn từ yếu tố kỹ thuật của thị trường hoặc các vị thế hợp đồng tương lai mang tính đầu cơ hơn là từ cú sốc cơ bản, với Ethereum hiện đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 4000 USD.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.