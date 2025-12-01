Crypto News: Bitcoin giảm 5%📉 Thị trường quay trở lại chế độ bán tháo

Giá tiền điện tử giảm mạnh trong phiên mở cửa ngày thứ Hai, theo đà suy yếu của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, với US100 giảm gần 1% trước khi dữ liệu ISM Manufacturing được công bố lúc 16:00. Bitcoin đang kiểm tra vùng 85.000 USD và giảm gần 5%. Ethereum đã lùi về 2.800 USD, mất gần 10% so với đỉnh của nhịp hồi gần nhất.

Dữ liệu on-chain cho thấy thị trường có thể đang lặp lại kịch bản cuối năm 2021 – đầu năm 2022, khi thị trường crypto bước vào pha giảm giá và tạo đáy khoảng 13 tháng sau đợt bán tháo đầu tiên vào tháng 11/2021. Nếu mô hình này lặp lại, điều đó hàm ý rằng một sự phục hồi rõ ràng của thị trường crypto có thể phải chờ đến tháng 11/2026.

Về lý thuyết, Bitcoin có thể giảm sâu dưới các mức on-chain quan trọng quanh 81.000 USD, thậm chí có thể rơi xuống 55.000 USD. Nếu giá giảm dưới 80.000 USD, kịch bản này sẽ trở thành rủi ro đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu BTC có thể phục hồi lên lại trên 90.000 USD và quan trọng hơn là 100.000 USD, kịch bản chính vẫn là tiếp diễn xu hướng tăng.

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum, khung thời gian D1

Hiện tại, Bitcoin và Ethereum sẽ cần tăng gần 30% để kiểm tra lại đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ). Trên thực tế, điều này đồng nghĩa vốn hóa kết hợp của hai tài sản phải tăng thêm khoảng 700 tỷ USD (tức là cần dòng tiền ròng hàng trăm tỷ USD chảy vào thị trường crypto) để kịch bản này xảy ra. Nếu tâm lý trên phố Wall không cho thấy sự cải thiện một cách bền vững, thị trường crypto sẽ gặp khó trong việc lấy lại đà tăng, trong khi áp lực chốt lời của các nhà đầu lớn và nhu cầu phòng hộ thông qua phái sinh tiếp tục khiến kịch bản phục hồi trở nên khó khăn hơn.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Dòng vốn ròng vào các ETF Bitcoin gần đây chuyển sang mức dương, nhưng quy mô vẫn rất nhỏ so với hai đợt điều chỉnh sâu trước đó - thời điểm thị trường mạnh tay “bắt đáy” hơn nhiều. Điều này cũng có thể cho thấy nhu cầu đang suy yếu.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Dòng vốn vào Ethereum có phần mạnh hơn, nhưng vẫn không đủ để bù đắp tác động tiêu cực từ tháng 11 tồi tệ, khi hơn 1 tỷ USD đã bị rút khỏi các ETF spot ETH tại Mỹ.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.