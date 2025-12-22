Lịch kinh tế: Khởi đầu tuần với sự yên ắng về mặt dữ liệu

Các hợp đồng tương lai cho thấy thị trường châu Âu nhiều khả năng sẽ mở cửa tăng điểm trong phiên giao dịch tiền mặt hôm nay. Các hợp đồng tại Mỹ và châu Á hiện đang thể hiện diễn biến tích cực nhất, trong khi các hợp đồng châu Âu cũng đang hồi phục sau đà giảm đầu phiên.

Về mặt thông tin, thị trường sáng nay tập trung vào quyết định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất. Bên cạnh đó, vấn đề các tàu chở dầu của Venezuela vẫn âm ỉ ở hậu trường, qua đó hỗ trợ các hợp đồng liên quan đến giá dầu.

Lịch kinh tế trong phiên hôm nay khá nhẹ. Thực tế, dữ liệu đáng chú ý duy nhất đến từ thị trường Ý, với việc công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

16:00 - Ba Lan, Doanh số bán lẻ tháng 11 (so với cùng kỳ). Dự báo: +3,8%; Trước đó: +5,5%.

16:00 - Ý, Lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 11 (so với cùng kỳ). Trước đó: +0,1%.