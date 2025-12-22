Top 3 thị trường đáng chú ý

Tuần lễ Giáng sinh thường gắn liền với mức biến động thấp và thanh khoản yếu, do thị trường đóng cửa và tâm lý nghỉ lễ chi phối. Tuy nhiên, năm nay điều kiện thị trường có thể mang đến những bất ngờ. Việc công bố dồn dập các dữ liệu kinh tế của Mỹ ngay trước kỳ nghỉ, cùng với số liệu GDP quan trọng và cả của Vương quốc Anh, buộc nhà đầu tư không thể lơ là. Vì vậy, trong bối cảnh này, dưới đây sẽ là ba thị trường đáng chú ý nhất trong tuần này, bao gồm GBPUSD, chỉ số US100 và OIL.

GBPUSD

Hôm nay, Vương quốc Anh sẽ công bố các dữ liệu quan trọng liên quan đến GDP và mức đầu tư của doanh nghiệp. Cuộc họp gần nhất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, tuy nhiên giọng điệu trong thông cáo lại khá “diều hâu”, qua đó tạm thời hỗ trợ đồng bảng Anh. Thị trường hiện kỳ vọng GDP quý tăng khoảng 0,1% và tăng trưởng cả năm đạt 1,3%. Bất kỳ sự thất vọng nào trong dữ liệu, đặc biệt nếu GDP quý giảm, đều có thể làm gia tăng áp lực buộc BoE phải đẩy nhanh chu kỳ cắt giảm lãi suất, từ đó tác động tiêu cực đến tâm lý đối với đồng bảng. Ngược lại, số liệu GDP cuối cùng nhiều khả năng sẽ không khác biệt đáng kể so với các ước tính trước đó.

US100

Thứ Ba, ngày 22/12, sẽ chứng kiến một loạt dữ liệu quan trọng từ Mỹ, có thể mang lại cái nhìn mới về tình trạng của nền kinh tế. Nhà đầu tư sẽ nhận được hàng loạt báo cáo như: ước tính GDP quý III lần hai, lạm phát PCE theo quý, dữ liệu sản xuất công nghiệp, báo cáo thị trường nhà ở, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số niềm tin tiêu dùng. Việc công bố nhiều dữ liệu trong cùng một ngày nhiều khả năng sẽ làm gia tăng mạnh biến động và có thể định hình lại kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của Fed. Những thay đổi trong kỳ vọng này sẽ tác động đặc biệt mạnh đến Nasdaq 100 (US100) và các công ty vốn hóa nhỏ trong chỉ số Russell 2000 - nhóm rất nhạy cảm với chi phí vốn. Đồng USD cũng được kỳ vọng sẽ có biến động lớn hơn.

OIL

Giá dầu thô hiện vẫn đang củng cố quanh mức đáy trong 5 năm gần đây, phản ánh dự báo nguồn cung dư thừa lớn trong năm 2026. Hiện tại, nhà đầu tư chỉ phải trả khoảng 55 USD cho mỗi thùng dầu WTI. Các báo cáo GDP và PCE sắp tới của Mỹ sẽ giúp thị trường định giá lại triển vọng nhu cầu dầu. Một rủi ro quan trọng, dù khó ước lượng, vẫn nằm ở tình hình Venezuela. Việc xuất hiện của một lực lượng hải quân Mỹ lớn ngoài khơi, các đe dọa phong tỏa đường biển và những khoản thưởng đặc biệt cho binh sĩ cho thấy nguy cơ xung đột vũ trang là có thật. Mặc dù xuất khẩu dầu của Venezuela hiện không chiếm tỷ trọng lớn trên toàn cầu, nhưng bất kỳ cuộc xung đột nào trong khu vực cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá dầu mang tính đầu cơ mạnh. Cũng cần lưu ý rằng do lịch nghỉ lễ, dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ trong tuần này sẽ không được công bố cho đến ngày 29/12.