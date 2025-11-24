Crypto news: Bitcoin phục hồi sau đợt bán tháo 📈Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tăng lên

Thị trường tiền mã hóa đang cố gắng mở đầu tuần mới với mức tăng nhẹ sau giai đoạn giảm mạnh thời điểm mà BTC đã rơi hơn 30% so với mức đỉnh gần đây. Các quỹ ETF crypto tại Mỹ tiếp tục là chỉ báo quan trọng đối với thị trường. Trong bốn tuần qua, các quỹ ETF BTC ghi nhận mức rút vốn kỷ lục 4,35 tỷ USD. Riêng quỹ IBIT của BlackRock chứng kiến hơn 1,2 tỷ USD dòng vốn rút ra trong tuần trước, trong khi tổng khối lượng giao dịch của tất cả các quỹ vượt 40 tỷ USD, cho thấy sự tái cơ cấu mạnh mẽ từ các tổ chức. Hiện tại, yếu tố quan trọng hỗ trợ cho các tài sản rủi ro là kỳ vọng tăng mạnh về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 - thị trường hiện đánh giá xác suất này ở mức 70%, so với chỉ khoảng 20% một tuần trước.

Về ngắn hạn, chừng nào thị trường chứng khoán còn giữ được nhịp hồi phục, thì tiền mã hóa có thể di chuyển theo cùng xu hướng. Quy mô rút vốn ETF tương tự cũng từng xảy ra hồi mùa xuân trong đợt bán tháo do lo ngại về thuế quan dưới thời Trump. Nguồn: CryptoQuant Mức lỗ trung bình gần 30% mà các nhà đầu tư ngắn hạn đang chịu hiện nay là một con số lịch sử thường xuất hiện khi Bitcoin bước vào thị trường giảm hoặc trong các pha tạo đáy của các đợt điều chỉnh sâu. Nguồn: Bitcoin Magazine Pro

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum

Nhìn lại đợt bán tháo vào hồi tháng 4, mức giảm cực điểm từ đỉnh xuống đáy của Bitcoin khi đó cũng khoảng 30%, tương đương hiện tại. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh đó ít kịch tính và diễn ra một cách từ từ. Hiện nay, BTC đang chịu áp lực chốt lời mạnh từ các nhà đầu tư lớn và nắm giữ lâu năm, trong khi dòng tiền mới từ nhà đầu tư nhỏ lẻ còn hạn chế. Nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ đã bị mất vốn trong cú sập ngày 10/10, thời điểm hàng trăm altcoin giảm hơn 50% chỉ trong vài giờ.

Nguồn: xStation5

Ethereum vẫn còn một chặng đường dài trước khi quay lại mốc 3.000 USD. Cả RSI và MACD đều phản ánh tâm lý cực kỳ yếu. Quan sát đường EMA50 cắt xuống EMA200 (gọi là “death cross”), trong 4 lần xuất hiện từ năm 2021, có 2 lần tín hiệu này đánh dấu đáy giá - nhưng 2 lần còn lại chỉ dẫn đến nhịp hồi ngắn rồi tiếp tục giảm sâu.

Nguồn: xStation5

Theo phân tích của CryptoQuant, nếu Bitcoin giảm trở lại dưới 80.000 USD, xác suất bước vào thị trường giảm sẽ tăng lên, đồng thời kéo theo áp lực dài hạn đối với nhóm Nhà đầu tư Ngắn hạn - những người đã chịu thiệt hại đáng kể trong vài tuần qua.

Nguồn: CryptoQuant