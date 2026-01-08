Lịch kinh tế: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và cắt giảm việc làm Challenger được quan tâm 💡

- Chỉ báo tương lai cho thấy phiên giao dịch tiền mặt tại châu Âu có thể mở cửa với nhiều biến động.
- Tâm điểm chú ý tập trung vào các công ty công nghệ, các nhà thầu quốc phòng và thị trường bất động sản.
- Lịch trình giao dịch bao gồm, trong số những nội dung khác: cán cân thương mại của Mỹ, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo Challenger về thị trường lao động.
Mười lăm phút trước khi thị trường cơ sở tại châu Âu mở cửa, các hợp đồng tương lai cho thấy bức tranh trái chiều cho phiên giao dịch hôm nay, với xu hướng nghiêng nhẹ về giảm điểm. Chỉ số DE40 hiện giảm 0,1%, trong khi hợp đồng VSTOXX - thước đo biến động của thị trường châu Âu - tăng 0,63%.
Thị trường đang điều chỉnh sau những phát biểu ngày hôm qua của ông Trump, vốn tác động mạnh đến nhóm cổ phiếu bất động sản và quốc phòng, gây ra các đợt bán tháo đáng kể. Tuy nhiên, nhóm công nghệ xoay quanh Nvidia có thể trở thành điểm sáng hiếm hoi, sau khi chính quyền Trung Quốc vừa thông báo sẽ tiếp tục phê duyệt một số thương vụ mua bộ xử lý Nvidia H200 trong quý này, chủ yếu cho mục đích thương mại thuần túy.
Dù vậy, Bắc Kinh được cho là vẫn sẽ cấm sử dụng chip H200 trong các cơ quan chính phủ và hạ tầng trọng yếu. Thông tin này có thể tạo thêm tâm lý tích cực khi thị trường Mỹ mở cửa, trừ khi diễn biến thị trường đi theo một hướng khác.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
