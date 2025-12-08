Crypto news: Bitcoin phục hồi trên 90.000 USD trong bối cảnh Phố Wall lạc quan📈

Tiền điện tử đang dần hồi phục vào đầu phiên giao dịch thứ Hai. Cuối tuần không chứng kiến một đợt bán tháo liên hoàn sau nhịp giảm vào thứ Sáu, khi giá Bitcoin giảm xuống khoảng 87.000 USD. Nhu cầu đang từ từ được xây dựng lại nhờ tâm lý tích cực trên Phố Wall và đồng USD yếu đi. Trong năm tuần vừa qua, các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến hơn 2,7 tỷ USD bị rút ra. Vào thứ Năm tuần trước, 113 triệu USD rút khỏi BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), trong khi vào thứ Sáu, dòng tiền vào đạt hơn 50 triệu USD. Đây đồng thời là tuần thứ sáu liên tiếp ghi nhận dòng tiền ròng âm.

Bitcoin (D1, H1)

Giá Bitcoin hôm nay đang hồi phục sau những đợt giảm đáng kể, và biểu đồ đang hình thành các đáy cao dần, có thể cho thấy nỗ lực quay trở lại xu hướng tăng. Mức kháng cự quan trọng hiện tại nằm quanh 93.000 USD và 100.000 USD, nơi cũng trùng với EMA50 (đường màu cam).

Xem trên khung thời gian ngắn hơn, có thể chúng ta đang chứng kiến giai đoạn đầu của một mô hình cờ hiệu khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, khác với hai cờ hiệu trước, lần này giá đã vượt lên trên EMA50 theo giờ lần thứ ba — trước đây đường trung bình động này đóng vai trò kháng cự. Nếu nhịp tăng tiếp tục hướng tới 93–94k USD, một đợt bùng nổ tăng giá nhanh về 100k USD không thể loại trừ. Ngược lại, giảm xuống dưới 90.000 USD sẽ mở ra kịch bản giảm giá, vốn là kỳ vọng cơ sở cho loại mô hình này. Nguồn: xStation5

Bitcoin ETF Activity



Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



Ethereum (D1)

Ethereum đang tăng trên 3.150 USD, nhưng vẫn giao dịch thấp hơn gần 50% so với đỉnh mọi thời đại vào tháng 10. Các chỉ báo MACD và RSI gợi ý khả năng tăng giá từ mức hiện tại. Nếu giảm xuống dưới 2.850 USD, Ethereum có thể kiểm tra vùng giá sâu hơn, khoảng 2.600 USD.

Nguồn: xStation5

Dữ liệu on-chain

Dữ liệu on-chain chỉ ra hai mức hỗ trợ đáng chú ý: khoảng 88.000 USD (giá mua trung bình của BTC bởi các nhà đầu tư tích cực) và 81.000 USD (giá vốn trung bình của tất cả Bitcoin đang lưu hành).



Nguồn: Glassnode

Chỉ số Liveliness đo lường mối quan hệ giữa việc chi tiêu Bitcoin và việc nắm giữ dài hạn — chỉ số này tăng khi BTC lưu thông nhiều hơn và giảm khi nhà đầu tư chọn tích lũy thay vì bán.

Chỉ số này thường tăng trong các thị trường tăng giá, khi nhiều BTC được giao dịch ở mức giá cao hơn, phản ánh dòng vốn mới đổ vào. Khi nhu cầu yếu đi, động lượng Liveliness chậm lại và chỉ số giảm. Nó có thể được xem như một dạng trung bình động dài hạn của hoạt động on-chain.

Hiện tại, Liveliness đang tăng dù giá Bitcoin thấp hơn, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với BTC giao ngay mà chưa phản ánh đầy đủ vào hành động giá. Mặc dù chỉ số này không phải tín hiệu thị trường trực tiếp (thường đi sau giá), động lượng của nó vẫn tích cực. Rõ ràng các thực thể lớn, chưa xác định đang tham gia vào thị trường — ngay cả khi điều này chưa hiển thị rõ trong giá.

Nguồn: Glassnode

Sự quan tâm mang tính đầu cơ đối với Bitcoin, được đo bằng giá trị các vị thế hợp đồng tương lai mở, đã giảm và vẫn ở mức thấp so với mức quan sát được trước ngày 10 tháng 10.

Nguồn: Glassnode