Cục Dự trữ Liên bang New York công bố dự báo mới cho thấy kỳ vọng lạm phát 1 năm cao hơn 🔔

Cục Dự trữ Liên bang New York vừa công bố báo cáo mới nhất dựa trên khảo sát hộ gia đình về kỳ vọng lạm phát và điều kiện kinh tế. Trong tháng 9, kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình tăng lên ở khung ngắn hạn (1 năm: 3,4%) và dài hạn (5 năm: 3,0%), trong khi giữ ổn định ở trung hạn (3 năm: 3,0%). Mức độ bất đồng giữa các người tham gia khảo sát thu hẹp lại cho cả khung thời gian 1 năm và 5 năm. Mức độ bất định về lạm phát giảm ở khung 1 năm, giữ nguyên ở 3 năm và tăng nhẹ ở 5 năm.

Kỳ vọng tăng giá nhà ở giữ ổn định tháng thứ tư liên tiếp ở mức 3,0%. Kỳ vọng thay đổi giá hàng năm tăng lên đối với thực phẩm (5,8%, +0,3 điểm phần trăm), xăng dầu (4,2%, +0,3 điểm), chăm sóc y tế (9,3%, +0,5 điểm) và tiền thuê nhà (7,0%, +1,0 điểm), trong khi chi phí học đại học giảm xuống 7,0% (–0,8 điểm).

Tâm lý thị trường lao động suy yếu dù tỷ lệ người tin rằng họ có thể tìm được việc làm mới sau khi mất việc đã tăng lên 47,4% (so với 44,9% trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 12 tháng là 51,0%).

Kỳ vọng tăng lương giảm xuống 2,4%, trong khi tỷ lệ người kỳ vọng thất nghiệp tăng lên 41,1%, rủi ro mất việc tăng nhẹ lên 14,9%, và tỷ lệ có ý định tự nguyện nghỉ việc tăng lên 20,7%.

Về tài chính hộ gia đình, kỳ vọng tăng thu nhập giữ ổn định ở 2,9%, trong khi kỳ vọng tăng chi tiêu giảm xuống 4,7%. Rủi ro không trả được nợ đúng hạn giảm xuống 12,6%, thấp hơn mức trung bình 12 tháng là 13,5%. Các hộ gia đình đánh giá tình hình tài chính hiện tại tốt hơn một chút so với năm ngoái, nhưng ít lạc quan hơn về triển vọng tương lai. Kỳ vọng tăng được ghi nhận đối với: Thuế cao hơn (3,6%), Nợ công tăng (7,5%), Tỷ lệ tiết kiệm cao hơn (24,9%), Khả năng giá cổ phiếu tăng trong năm tới (39,8%)