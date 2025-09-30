Cuộc cách mạng hạ tầng AI: CoreWeave và Meta tạo ra một phân khúc thị trường mới

CoreWeave, một công ty chuyên cung cấp hạ tầng cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI), đã ký thỏa thuận trị giá 14,2 tỷ USD với Meta. Thỏa thuận kéo dài trong nhiều năm, bao gồm việc cung cấp sức mạnh tính toán để hỗ trợ phát triển và huấn luyện các mô hình AI tiên tiến trong hệ sinh thái của Meta.

Quan hệ hợp tác này là một phần của chiến lược mở rộng, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng AI chuyên biệt. Là một trong những công ty dẫn đầu trong phân khúc “neocloud” — nhóm doanh nghiệp cho thuê quyền truy cập vào các chip tiên tiến nhất — CoreWeave đang nhanh chóng củng cố vị thế trong lĩnh vực này. Trong những tháng gần đây, công ty đã mở rộng đáng kể tệp khách hàng, không chỉ có Meta mà còn có cả OpenAI.

Nhờ các hợp đồng mới này, công ty đang giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu chính trước đây từ Microsoft. Sự đa dạng hóa này là bước đi chiến lược trước một thị trường đang phát triển nhanh, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư mạnh vào việc xây dựng giải pháp AI riêng. Riêng trong năm nay, Meta dự kiến chi tới 72 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán.

Giống như các đối thủ, CoreWeave đang tài trợ cho tăng trưởng chủ yếu thông qua phát hành nợ, một thực tiễn ngày càng phổ biến trong lĩnh vực này. Gần đây, những cái tên khác như Meta và Oracle cũng đã thực hiện động thái tương tự, huy động hàng tỷ USD để đầu tư phát triển hạ tầng liên quan đến AI.

Nguồn: xStation5