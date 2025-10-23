Tin đầu ngày (23.10.2025): Các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và mùa báo cáo ảm đạm gây áp lực phố Wall

Các chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh giữa bối cảnh tăng rủi ro về kết quả tài chính của các công ty công nghệ lớn. Chỉ số US100 giảm đến 1,4%, còn US500 giảm hơn 0,8%.

Đà giảm còn liên quan đến thông tin rằng chính quyền Trump dự kiến áp dụng hạn chế xuất khẩu các sản phẩm sang Trung Quốc có chứa phần mềm do Mỹ sản xuất.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết khả năng đạt thỏa thuận nhanh về dự luật ngân sách đang giảm.

Netflix giảm gần 10% hôm nay do kết quả ròng yếu từ tranh chấp thuế tại Brazil. Tâm lý tiêu cực còn được củng cố bởi Texas Instruments, báo hiệu cầu bán chip yếu đi, cổ phiếu của công ty giảm gần 7%.

Tesla giảm hơn 1% trước khi công bố kết quả tài chính sau giờ giao dịch. Công ty dự kiến báo cáo quý kỷ lục, nhưng sau đó tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại do hỗ trợ mua xe điện hết hạn và giảm giá trị doanh thu từ chứng chỉ phát thải.

Cổ phiếu Beyond Meat tăng gần 100% khi mở cửa phiên giao dịch nhờ được đưa vào ETF mới tập trung vào meme stock. Dù lợi nhuận ban đầu đã giảm bớt, cổ phiếu vẫn tăng gần 400% trong 5 phiên gần đây.

EURUSD hồi phục trên mức 1,1600 khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống dưới 4%.

Bitcoin giảm 2%, tiến về mức 108 nghìn USD.

Vàng tiếp tục giảm mạnh, mất thêm 2% so với phiên trước và tiến gần mốc 4.000 USD/oz.

Dầu thô tăng hơn 2%, tiến sát 59 USD/thùng, do khả năng Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận Ấn Độ ngừng mua dầu Nga.

Trump hoãn cuộc gặp với Putin sau khi Nga từ chối khả năng ngừng bắn ngay lập tức với Ukraine. Ukraine tiếp tục tấn công trong lãnh thổ Nga, nhưng công suất lọc dầu của nước này bắt đầu hồi phục.

GBP là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 phần lớn thời gian trong ngày sau khi công bố dữ liệu lạm phát Anh thấp hơn dự kiến: 3,8% so với kỳ vọng 4,0%, tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Google đạt đột phá trong máy tính lượng tử với chip “Willow”, vượt trội so với siêu máy tính cổ điển.