Tesla giảm 1,30% mặc dù doanh thu quý đạt kỷ lục 🔎

Tesla báo cáo doanh thu quý kỷ lục và dòng tiền tự do (FCF) tăng mạnh, nhờ số lượng giao xe cao nhất trong lịch sử và mức triển khai năng lượng lưu trữ kỷ lục. Biên lợi nhuận mảng ô tô vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do chi phí vận hành cao, thuế quan và cơ cấu doanh số, nhưng công ty vẫn tạo ra dòng tiền dư thừa đáng kể. Ban lãnh đạo tiếp tục tập trung mạnh vào AI (FSD v14, thử nghiệm Robotaxi) và sản phẩm mới (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock), đồng thời giữ quan điểm thận trọng về rủi ro vĩ mô và thương mại.

Kết quả chính

Tổng doanh thu: 28,10 tỷ USD (+12% YoY)

Lợi nhuận hoạt động GAAP / biên: 1,62 tỷ USD / 5,8%

Lợi nhuận ròng GAAP: 1,37 tỷ USD; Lợi nhuận ròng non-GAAP: 1,77 tỷ USD (EPS non-GAAP 0,50 USD)

EBITDA điều chỉnh / biên: 4,23 tỷ USD / 15,0%

Dòng tiền hoạt động / FCF: 6,24 tỷ USD / 3,99 tỷ USD (kỷ lục)

Tiền mặt & đầu tư: 41,65 tỷ USD (+4,9 tỷ USD so với quý trước)

Giao xe: 497.099 (+7% YoY); số ngày tồn kho: 10

Triển khai năng lượng lưu trữ: 12,5 GWh (+81% YoY)

Mạng Supercharger: 7.753 trạm / 73.817 cổng sạc (+16–18% YoY)

Bình luận từ ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo vẫn lạc quan, nhấn mạnh rằng sản lượng hiện tại là nền tảng để khai thác các dịch vụ AI của công ty. Họ lưu ý về sự bất ổn ngắn hạn liên quan đến chính sách thương mại và tài khóa, nhưng các dây chuyền sản xuất sắp tới (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) vẫn giữ tiềm năng thương mại mạnh.

FSD v14 bắt đầu triển khai, tích hợp phần lớn mô hình Robotaxi với khả năng xử lý các tình huống phức tạp được cải thiện. Dịch vụ Robotaxi được mở rộng ở Austin, đồng thời triển khai chương trình ride-hailing ở Bay Area để thu thập dữ liệu trước khi mở rộng thương mại toàn diện.

Ban lãnh đạo chỉ ra thuế quan tăng và rủi ro chuỗi cung ứng là yếu tố làm tăng chi phí và hạn chế khả năng định giá. Việc nguồn cung pin và hệ truyền động tại chỗ dự kiến sẽ giảm rủi ro này theo thời gian.

Năng lực đào tạo AI tăng lên khoảng 81.000 GPU lớp H100, với kế hoạch mở rộng thêm thông qua hợp tác với Samsung về sản xuất chip AI tiên tiến tại Mỹ.

Chi tiết phân khúc

Giao xe: 497.099 xe (+7% YoY); số ngày tồn kho giảm còn 10. Model 3/Y chiếm 481.166 xe.

Năng lượng lưu trữ: 12,5 GWh triển khai (+81% YoY) và lợi nhuận gộp quý kỷ lục trong mảng năng lượng (1,1 tỷ USD TTM).

Mạng lưới & dịch vụ: khoảng 7.753 trạm Supercharger và 73.817 cổng (+16–18% YoY). Phiên bản v4 đầu tiên được triển khai, với mật độ công suất và khả năng truyền tải cao hơn.

Cổ phiếu Tesla giảm 1,3% xuống còn 433 USD ngoài phiên.