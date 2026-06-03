Cuộc chiến AI: Nghịch lý trong mối liên kết giữa Mỹ, Trung Quốc và Nvidia

Tại giao điểm giữa địa chính trị và thị trường tài chính, một trong những nghịch lý thú vị nhất của ngành bán dẫn hiện đại đang diễn ra. Chính sách chính thức của các siêu cường toàn cầu đã va chạm với thực tế khắc nghiệt của nhu cầu thị trường, tạo nên một thế bế tắc tay ba giữa Washington, Bắc Kinh và Nvidia. Thay vì chứng kiến sự tách rời hoàn toàn giữa hai nền kinh tế, chúng ta đang chứng kiến một mô hình phụ thuộc lẫn nhau mang tính lai ghép, nơi các câu chuyện chính trị chính thức hoàn toàn khác biệt với nhu cầu thực tế của nền kinh tế và lĩnh vực quốc phòng.

Trò chơi trong bóng tối: Phong tỏa chính thức và hoạt động buôn lậu

Một mặt, Bắc Kinh đang thúc đẩy việc phát triển năng lực AI nội địa, yêu cầu các doanh nghiệp trong nước giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây và hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp nội địa như Huawei. Mặt khác, thực tế lại phơi bày khoảng cách công nghệ khổng lồ vẫn còn tồn tại giữa Trung Quốc và phương Tây. Các báo cáo truyền thông gần đây xác nhận rằng những tổ chức có liên hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc và các trường đại học quốc phòng hàng đầu đang tích cực tìm cách mua chip Nvidia thông qua các kênh không chính thức. Điều này cho thấy rõ rằng đối với các ứng dụng quân sự trọng yếu và việc xử lý dữ liệu khoa học phức tạp, silicon của Mỹ vẫn là thứ không thể thay thế ở thời điểm hiện tại.

Thế bế tắc ba bên trên thị trường

Sự chia rẽ sâu sắc này tạo ra một căng thẳng cơ bản trên thị trường khi mỗi bên liên quan chủ chốt lại di chuyển theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Nvidia tại Mỹ muốn duy trì quyền tiếp cận một trong những thị trường lớn nhất và sinh lợi nhất thế giới. Người mua Trung Quốc, bất chấp các rào cản chính trị và những chỉ thị chính thức từ chính phủ của họ, vẫn rất cần công nghệ Mỹ để tránh tụt lại trong cuộc đua AI. Trong khi đó, chính quyền Mỹ kiên quyết ngăn chặn việc chuyển giao các kiến trúc bán dẫn tiên tiến nhất, coi chúng là tài sản có ý nghĩa tối quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Chuỗi cung ứng toàn cầu không biết đến biên giới

Một mảnh ghép khác của bức tranh phức tạp này đến từ những đánh giá thực tế ngay trong chính ngành bán dẫn. CEO của Arm Holdings cho rằng việc cấm hoàn toàn xuất khẩu công nghệ AI sang Trung Quốc có thể là điều không khả thi đối với chính phủ Mỹ. Cấu trúc thương mại toàn cầu mang tính phân mảnh cao, mạng lưới trung gian rộng khắp tại các quốc gia thứ ba, cùng với khả năng ngày càng tăng của các tổ chức châu Á trong việc lách các hạn chế (ví dụ thông qua việc thuê tài nguyên điện toán đám mây) khiến việc kiểm soát 100% dòng chảy của các con chip tiên tiến trở thành một ảo tưởng.

Luận điểm tăng giá: Lợi thế cấu trúc của Nvidia

Đối với các nhà đầu tư theo trường phái tăng trưởng, tình hình tại Trung Quốc chính là bằng chứng rõ ràng nhất về “hào kinh tế” khổng lồ và gần như không thể sao chép của Nvidia. Nhu cầu đối với các kiến trúc Blackwell hay H200 mang tính nền tảng và hiện tại gần như không có sản phẩm thay thế tương đương. Việc quân đội Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận rủi ro về mặt chính trị và ngoại giao để mua các sản phẩm này thông qua thị trường chợ đen thay vì sử dụng các giải pháp nội địa sẵn có là một tín hiệu rất rõ ràng gửi tới các cổ đông NVDA rằng vị thế dẫn đầu của công ty vẫn hoàn toàn chưa bị thách thức. Nếu nhu cầu không thể đi qua các kênh phân phối chính thức, thị trường vẫn sẽ tự tìm ra con đường riêng của nó.

Luận điểm giảm giá: Rủi ro chính trị và pháp lý

Tuy nhiên, những nhà đầu tư thận trọng hơn cần nhớ rằng thế bế tắc địa chính trị này cũng tạo ra những rủi ro dài hạn rất lớn. Mỗi báo cáo mới về việc Bắc Kinh lách các lệnh trừng phạt sẽ khiến Washington có thêm lý do để áp dụng các biện pháp hạn chế mạnh tay hơn, xử phạt các bên trung gian và siết chặt hơn nữa các quy định xuất khẩu.

Mặc dù nhu cầu tại Trung Quốc là vô cùng lớn, việc bị chính thức cắt khỏi nguồn doanh thu hợp pháp tại thị trường này buộc Nvidia phải liên tục duy trì trạng thái cân bằng mong manh giữa tăng trưởng kinh doanh và tuân thủ quy định. Nếu căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, điều đó có thể kích hoạt những đợt biến động mạnh và bất ngờ đối với giá cổ phiếu của công ty.

Nguồn: xStation5