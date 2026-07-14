Đã đến lúc kiểm tra sức mạnh của đồng USD

Phía trước chúng ta là công bố dữ liệu lạm phát CPI tháng 6 của Mỹ. Nhiều chỉ báo cho thấy lạm phát tổng thể có thể giảm xuống quanh mức 3,8%. Một mức giảm mạnh hơn có thể phần nào xoa dịu tâm lý căng thẳng của các nhà hoạch định chính sách FOMC và khuyến khích nhà đầu tư rút bớt các cược vào việc tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới. Hiện tại, khả năng tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 đang được thị trường định giá ở mức khoảng 80%.

Sự tăng trở lại của giá các mặt hàng năng lượng đã khiến thị trường định giá lại theo hướng diều hâu. Kịch bản cơ sở hiện một lần nữa là FOMC sẽ tăng lãi suất hai lần trước cuối năm. Lo ngại về tình hình lạm phát là rất lớn; thị trường đang căng thẳng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy áp lực giá đang chậm lại (hoặc ít nhất là không gia tăng).

Lạm phát CPI

Điều gì đáng chú ý về báo cáo lạm phát Mỹ dự kiến công bố lúc 19:30 giờ VN?

Đồng thuận thị trường dự báo chỉ số lạm phát theo năm sẽ giảm đáng kể, từ 4,2% trong tháng 5 xuống khoảng 3,8% trong tháng 6.

Một yếu tố then chốt trong bối cảnh này được cho là sự sụt giảm của giá nhiên liệu. Ước tính mức giảm trong tháng 6 vào khoảng 10% so với tháng trước.

Lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh nhất) được dự báo vẫn dai dẳng. Đây là chỉ số mà Fed sẽ đặc biệt theo dõi khi đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo. Đồng thuận hiện dự báo mức 2,8% theo năm.

Hình 1: Core CPI và PCE Inflation tại Hoa Kỳ (2016–2026)

Nguồn: XTB Research, 14.07.2026

Phiên điều trần của Kevin Warsh

Hôm nay cũng sẽ diễn ra phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Fed trước Quốc hội Hoa Kỳ.

Lịch trình

Thông thường, sự kiện bắt đầu bằng việc Fed công bố bản tuyên bố vào khoảng 13:30 GMT.

Việc đọc tuyên bố lúc 15:00 GMT sẽ mở đầu phần điều trần chính thức.

Sau đó là phần hỏi đáp với các nghị sĩ Hạ viện.

Một ngày sau, vào cùng thời điểm (15:00 GMT thứ Tư), ông Warsh sẽ điều trần trước Thượng viện.

Thị trường vẫn chưa thực sự chắc chắn về cách tiếp cận chính sách tiền tệ của tân Chủ tịch Fed. Những tín hiệu đầu tiên được xem là khá hawkish và đã gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.

Chúng tôi kỳ vọng các nghị sĩ sẽ tập trung vào ba chủ đề chính sau đây.

1. Chấm dứt việc đưa ra định hướng

Chủ tịch mới cho rằng việc đưa ra cam kết dài hạn làm giảm tính linh hoạt cần thiết của ngân hàng trung ương trong việc phản ứng với các cú sốc kinh tế bất ngờ. Tuy nhiên, trong phiên điều trần hôm nay, ông sẽ buộc phải phác thảo một khuôn khổ chính sách cho những tháng tới. Cần lưu ý rằng ông Warsh không tham gia dot plot gần nhất – tức biểu đồ dự báo lộ trình lãi suất của các thành viên FOMC.

Hình 2: Sự khác biệt giữa Dot Plot tháng 3 và tháng 6 (mức lãi suất cuối năm 2026)

Nguồn: FOMC, 14.07.2026

2. Tính độc lập của Fed

Những lo ngại về việc Donald Trump can thiệp vào hoạt động của Fed vẫn chưa biến mất. Dù cuộc họp tháng 6 đã phần nào làm dịu tâm lý, nhiều người vẫn cho rằng Warsh có thể tìm cách làm hài lòng Nhà Trắng.

Hãy nhớ rằng trong năm qua, cựu Chủ tịch Jerome Powell từng trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra hình sự từ Bộ Tư pháp, điều mà ông gọi là nỗ lực gây áp lực lên tính độc lập của Fed nhằm buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

Ngoài ra, Lisa Cook cũng đã phải trải qua nhiều tháng tranh chấp pháp lý sau khi bị Tổng thống Trump “sa thải” trái luật khỏi vị trí thành viên FOMC.

Vì vậy, các nghị sĩ nhiều khả năng sẽ tìm cách buộc Warsh trả lời câu hỏi then chốt: cách tiếp cận của ông đối với kinh tế và chính sách tiền tệ khác gì so với quan điểm của Trump?

3. Lạm phát

Chỉ 90 phút trước khi phiên điều trần bắt đầu, dữ liệu CPI tháng 6 sẽ được công bố. Đồng thuận dự báo core CPI giữ nguyên ở 2,8% và CPI toàn phần giảm nhẹ xuống 3,8%. Tuy nhiên, đây chưa phải là lý do để lạc quan: áp lực giá vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, và Quốc hội chắc chắn sẽ yêu cầu Warsh giải thích cụ thể ông sẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu bằng cách nào.

Tình hình trên thị trường tiền tệ

Trong lúc chờ dữ liệu, đồng USD đang suy yếu rất nhẹ so với euro, khoảng 0,1% trong ngày. Cặp EUR/USD vẫn giao dịch dưới ngưỡng 1,14. Ngoài những đồn đoán về lạm phát tháng 6 và phiên điều trần của Kevin Warsh trong hai ngày tới, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông. Nhắc lại rằng hôm thứ Bảy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Eo biển Hormuz đóng cửa đối với tàu thuyền “cho đến khi có thông báo mới”.

Hình 3: EURUSD (22.01 - 14.07)

Nguồn: xStation, 14.07.2026