Đà tăng phi mã trên các thị trường châu Âu trước kỳ nghỉ cuối tuần💡

Các tuyên bố chính thức từ Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Tổng thống Donald Trump về việc mở cửa Eo biển Hormuz đã kích hoạt một đợt tăng điểm ngoạn mục trên các thị trường chứng khoán châu Âu vào thứ Sáu. Chỉ số DE40 (DAX) tăng hơn 2,5%, giao dịch trên mức 24.880 điểm, trong khi chỉ số EU50 tăng 2,4%, bứt phá rõ rệt trên mốc 6.000 điểm. Các thị trường đang phục hồi sau nhiều tuần chịu áp lực to lớn mà việc đóng cửa eo biển này đã gây ra cho nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là về giá năng lượng và mối đe dọa lạm phát.

Thị trường chứng khoán châu Âu ngay trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu. Nguồn: xStatio

Là một khu vực phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu năng lượng, châu Âu đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động của việc phong tỏa Eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng giá năng lượng duy trì ở mức cao có nguy cơ kích hoạt vòng xoáy lạm phát trong khu vực đồng euro, đồng thời làm suy yếu năng lực cạnh tranh công nghiệp, tiêu dùng trong nước và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc hạ nhiệt xung đột đã loại bỏ kịch bản này như một rủi ro tức thời, điều mà các thị trường đang ngay lập tức định giá bằng mức tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực, từ công nghệ đến công nghiệp và dịch vụ tài chính.

Trong số những đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ diễn biến ngày hôm nay là các hãng hàng không châu Âu, vốn đã chịu áp lực đặc biệt trong những tuần gần đây. Giá nhiên liệu hàng không Jet-A1 đã tăng hơn 83% trên toàn cầu vào tháng 3, và tại Ba Lan, chi phí tiếp nhiên liệu cho máy bay đã tăng gần gấp đôi. Lufthansa, Ryanair, IAG và Finnair đang ghi nhận mức tăng từ 8% đến 10% trong ngày hôm nay, trong khi Air France-KLM và Wizz Air tăng tới 14%, nỗ lực bù đắp một phần tổn thất từ những tuần gần đây. Chỉ mới vài ngày trước, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cảnh báo rằng các sân bay châu Âu chỉ còn dự trữ nhiên liệu bay trong khoảng sáu tuần, và Lufthansa là một trong những hãng vận tải đầu tiên bắt đầu công khai cắt giảm mạng lưới bay của mình.

DE40 đang chứng kiến mức tăng rất nhanh và mạnh trong phiên. Về mặt kỹ thuật, hợp đồng đang củng cố xu hướng tăng dài hạn hiện tại, được đo lường bởi đường EMA 200 ngày. Nguồn: xStation