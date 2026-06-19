Đàm phán bị hoãn gây áp lực lên hợp đồng tương lai

Xin nhắc lại rằng hôm nay Phố Wall sẽ không giao dịch. Người dân Mỹ đang nghỉ lễ Juneteenth, ngày kỷ niệm sự kiện xóa bỏ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Trong bối cảnh này, thanh khoản trên thị trường toàn cầu suy giảm rõ rệt và hoạt động của nhà đầu tư cũng trở nên hạn chế.

Tuy nhiên, việc thị trường cơ sở (cash market) đóng cửa – nơi các giao dịch mua bán được thanh toán ngay – không đồng nghĩa với việc thị trường hợp đồng tương lai (futures) cũng ngừng hoạt động.

Chỉ số

Điều này vẫn cho phép chúng ta quan sát phần nào tâm lý của thị trường Mỹ trong ngày hôm nay (mặc dù cần lưu ý rằng do thị trường Mỹ đóng cửa, biến động của các hợp đồng tương lai có thể mạnh hơn bình thường và ít phản ánh đầy đủ diễn biến của toàn thị trường).

Sắc đỏ đang chiếm ưu thế – hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,2%, trong khi Nasdaq 100 mất 0,3%. Việc vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, dự kiến diễn ra hôm nay tại Bürgenstock (Thụy Sĩ), bị hoãn đã tạo thêm áp lực lên tâm lý thị trường.

Địa chính trị

Lý do của việc hủy bỏ các cuộc đàm phán hiện vẫn chưa rõ ràng. Phía Mỹ cho biết nguyên nhân là do các vấn đề hậu cần chưa được giải quyết, trong khi phía Iran cáo buộc một làn sóng không kích mới của Israel nhằm vào Lebanon đã vi phạm các điều khoản trong bản ghi nhớ được ký hôm thứ Tư.

Điều chắc chắn là đây chưa phải dấu chấm hết cho những bất ổn liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Hàng hóa năng lượng

Trước những diễn biến trên, giá các mặt hàng năng lượng đã tăng nhẹ trong những giờ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi Israel và Hezbollah đạt được một lệnh ngừng bắn mới, giá đã quay đầu giảm trở lại. Hiện tại:

Dầu Brent giao dịch quanh 79 USD/thùng.

Dầu WTI dao động quanh 76 USD/thùng.

Trong khi đó, giá khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan tiếp tục tăng và hiện ở mức khoảng 41,8 USD/MWh.

Hình 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)

Nguồn: xStation, 19.06.2026

Phân tích kỹ thuật

Hình 2: US100 [D1] (15.10.2025 - 19.06.2026)

Nguồn: xStation, 19.06.2026

After a deeper pullback to the vicinity of the 23.6% Fibonacci retracement level, the index returned to the medium-term uptrend, breaking through the 30k barrier. Moving averages are set up ideally for an uptrend; the EMA 50, running around 28.8k, acts as key support – as long as quotes remain above the area outlined by it, potential declines can be treated rather as a correction in the dominant uptrend.

The RSI indicator is around 60, which does not mean the market overheating yet. After the period of decline in the MACD histogram bars (which reflected the May correction), the downward momentum has clearly faded.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst XTB