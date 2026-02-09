Đảng của Takaichi thắng cử tại Nhật Bản – nỗi lo nợ công quay trở lại? 💰✂️

Chiến lược được gọi là “Takaichi trade” đã trở lại trọng tâm thị trường sau chiến thắng quyết định của liên minh Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử Hạ viện. LDP giành được 316 trên 465 ghế, và cùng với 36 ghế của đối tác liên minh Ishin, khối này đạt đa số tuyệt đối hai phần ba (trên 310 ghế). Kết quả này loại bỏ các rào cản lập pháp quan trọng và làm tăng kỳ vọng về mở rộng tài khóa, bao gồm đề xuất tạm dừng thuế tiêu dùng 8% trên thực phẩm trong hai năm, điều mà thị trường nhìn nhận là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng cũng đặt ra thách thức cho tính bền vững tài chính của Nhật Bản.

Đồng yên Nhật hôm nay là một trong những đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10.

Sự rõ ràng về chính trị tạo ra catalyst tích cực ngắn hạn. Nhà đầu tư đang tăng cường nắm giữ cổ phiếu Nhật Bản, kỳ vọng vào tăng chi tiêu công, chi tiêu quốc phòng cao hơn và các khoản đầu tư chiến lược (AI, số hóa), mặc dù thị trường trái phiếu vẫn nhạy cảm với rủi ro phát hành nợ tăng. Điểm nhấn chính vẫn là kế hoạch thuế: ước tính thâm hụt tài khóa hàng năm khoảng ¥5 nghìn tỷ, khiến thị trường theo dõi sát cách chính phủ sẽ huy động vốn mà không làm suy giảm niềm tin vào mức nợ công vốn đã rất cao của Nhật Bản.

Chỉ số chính của cổ phiếu Nhật Bản, JP225 (Nikkei 225), tăng 0,25% hôm nay. Tuy con số này không lớn nhưng đã đủ để đẩy chỉ số lên mức cao kỷ lục.

Đồng yên tiếp tục là “bộ giảm sốc” quan trọng - các cơ quan chức năng rõ ràng đang kiềm chế suy yếu tiền tệ bất thường. Trong phiên giao dịch mỏng và biến động ngày thứ Hai, USDJPY từng lên 157,729 trước khi nhanh chóng giảm; sau một loạt cảnh báo tăng cường, cặp tiền giảm khoảng 0,4% xuống 156,620, ổn định quanh đường trung bình 5 ngày (~156,600). Với thông điệp phối hợp từ Văn phòng Thủ tướng, Bộ Tài chính và các quan chức ngoại hối cấp cao nhấn mạnh tính “cấp bách” và phản đối các biến động một chiều, rủi ro can thiệp đã tăng rõ rệt, điều này sẽ giới hạn đà tăng ngắn hạn của USDJPY mặc dù triển vọng chính sách mở rộng sau chiến thắng của Takaichi được kỳ vọng.

Nguồn: xStation 5