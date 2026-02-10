Datadog ở phong độ đỉnh cao: Q4 Kỷ Lục và Triển Vọng Mạnh Mẽ Cho Năm 2026

Datadog Thể Hiện Sức Mạnh Trong Mảng Cloud và AI

Datadog, một trong những công ty hàng đầu cung cấp giải pháp giám sát đám mây (cloud monitoring), phân tích dữ liệu và bảo mật, đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm tài chính 2025 vào thứ Ba và vượt xa kỳ vọng thị trường. Công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh, lợi nhuận tích cực và mở rộng đáng kể nhóm khách hàng lớn, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực chiến lược là cloud và AI.

Doanh thu của Datadog đạt 953 triệu USD, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ, cao hơn rõ rệt so với mức dự báo của giới phân tích là 917 triệu USD. EPS điều chỉnh đạt 0,59 USD, vượt kỳ vọng 0,55 USD.

Kết quả tài chính chính – Q4/2025

Doanh thu: 953 triệu USD (+29% YoY; dự báo 917 triệu USD)

EPS điều chỉnh: 0,59 USD (dự báo 0,55 USD)

Lợi nhuận ròng: khoảng 46,6 triệu USD

Billings (doanh số hợp đồng ký mới): 1,2 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: 76% (ổn định dù chi phí vận hành tăng)

Triển vọng – Q1/2026 và cả năm 2026

Doanh thu Q1: 951–961 triệu USD (dự báo 940 triệu USD)

EPS điều chỉnh Q1: 0,49–0,51 USD (dự báo 0,54 USD)

Doanh thu FY2026: 4,06–4,10 tỷ USD

EPS điều chỉnh FY2026: 2,08–2,16 USD

Dự báo quý 1 cho thấy doanh thu tiếp tục cao hơn kỳ vọng, dù EPS có thể thấp hơn nhẹ so với dự báo. Datadog vẫn giữ vị thế mạnh trong lĩnh vực cloud và AI, đặc biệt nhờ doanh thu ổn định từ các khách hàng quy mô lớn.

Phản ứng thị trường và ý nghĩa với nhà đầu tư

Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Datadog tăng mạnh, phản ánh phản ứng tích cực từ nhà đầu tư đối với kết quả vượt kỳ vọng và định hướng tương lai tương đối đáng tin cậy. Trong bối cảnh thị trường công nghệ hiện nay đang thận trọng hơn, các cổ phiếu tăng trưởng thường nhạy cảm với rủi ro định giá cao và áp lực biên lợi nhuận. Vì vậy, Datadog nổi bật như một doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng tốt mà còn cho thấy khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả trong một mảng công nghệ mang tính chiến lược.

Bối cảnh hoạt động và triển vọng

Datadog tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực giám sát cloud, phân tích dữ liệu và bảo mật, hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng liên quan đến AI, quan sát dữ liệu (observability) và an ninh đám mây. Quy mô vận hành lớn, dòng doanh thu có tính dự báo cao và số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn tăng nhanh giúp công ty khai thác hợp đồng hiệu quả và duy trì biên lợi nhuận khỏe mạnh, dù chi phí vẫn chịu áp lực.

Tuy nhiên, Datadog vẫn đối mặt với một số thách thức như cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà cung cấp cloud khác, áp lực biên lợi nhuận và yêu cầu phải liên tục đổi mới trong ngành công nghệ biến động nhanh. Dù vậy, kết quả và triển vọng vừa công bố cho thấy Datadog vẫn có tiềm năng duy trì đà tăng trưởng và mở rộng trong các mảng hạ tầng cloud và AI.

Điểm nổi bật chính – Datadog Q4/2025

Kết quả quý rất mạnh: Doanh thu 953 triệu USD (+29% YoY), EPS điều chỉnh 0,59 USD; số khách hàng lớn tăng lên 603 – đều vượt dự báo.

Triển vọng rõ ràng: Doanh thu Q1 đạt 951–961 triệu USD, EPS điều chỉnh 0,49–0,51; cả năm 2026 doanh thu 4,06–4,10 tỷ USD.

Vị thế tốt trong AI và cloud: Nhu cầu về giám sát, phân tích và bảo mật giúp Datadog mở rộng và khai thác hiệu quả các hợp đồng lớn.

Phản ứng tích cực từ thị trường: Cổ phiếu tăng sau báo cáo, cho thấy nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng.

Lợi thế cạnh tranh: Quy mô lớn, doanh thu ổn định và tăng trưởng trong mảng công nghệ chiến lược.

Thách thức: Áp lực biên lợi nhuận và cạnh tranh tăng, nhưng triển vọng vẫn cho thấy công ty có nền tảng vững để tiếp tục tăng trưởng.​​​​​​​