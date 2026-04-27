⚫ Dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/4

Giá dầu tăng ngay khi mở cửa thị trường vào thứ Hai cuối cùng của tháng 4, được thúc đẩy bởi căng thẳng tại Trung Đông và bất chấp những báo cáo còn gây tranh cãi từ Axios. Hợp đồng Brent tháng 7 hiện đang giữ trên mức 100 USD/thùng, trong khi hợp đồng tháng 6 giao dịch gần 108 USD, tiệm cận các mức đóng cửa cao kỷ lục gần đây. Đáng chú ý, phần xa của đường cong kỳ hạn đang dịch chuyển lên trên, thể hiện qua các hợp đồng giao xa. Hợp đồng tháng 8 đã giao dịch gần các đỉnh cục bộ.

Đàm phán cuối tuần thất bại

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Donald Trump đã triệu hồi các nhà đàm phán, viện dẫn việc phía Iran thiếu thiện chí tham gia. Ngược lại, Thủ tướng Iran đã gửi lời chia buồn tới Trump về vụ ám sát hụt hôm thứ Bảy, trong khi Ngoại trưởng Araghchi gặp các quan chức cấp cao tại Oman để thảo luận về Eo biển Hormuz.

Kế hoạch của Iran: Mở Hormuz, trì hoãn đàm phán hạt nhân

Theo Axios, Iran thông qua các trung gian tại Pakistan đã gửi đề xuất tới Mỹ về việc mở lại Eo biển Hormuz, đồng thời trì hoãn các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân sang giai đoạn sau.

Đề xuất bao gồm việc gia hạn và có thể chính thức hóa lệnh ngừng bắn, cũng như dỡ bỏ phong tỏa hàng hải. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về làm giàu uranium và gói hạt nhân rộng hơn sẽ được tách riêng và trì hoãn—đây là điểm bất đồng lớn với Washington. Chính vấn đề hạt nhân là nguyên nhân dẫn tới loạt cuộc không kích năm ngoái và sự khởi đầu của cuộc chiến hiện tại (kéo dài từ cuối tháng 2, dù đã có lệnh ngừng bắn 20 ngày).

Thị trường diễn giải điều này như một tín hiệu cho thấy Tehran đang ưu tiên việc khôi phục dòng chảy xuất khẩu dầu. Đối với Mỹ, đây chỉ là một “chiến thắng một phần”, vì vấn đề cốt lõi—nghiên cứu vũ khí hạt nhân—vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, thế giới có thể chứng kiến sự trở lại của trạng thái tương đối bình thường nếu nguồn cung từ Vịnh Ba Tư được khôi phục, dù các điều khoản cụ thể để mở lại lưu thông qua Eo Hormuz vẫn chưa rõ ràng.

Độ tin cậy của các báo cáo từ Axios

Axios phụ thuộc nhiều vào các nguồn ẩn danh trong chính quyền Mỹ và khu vực, điều này vừa là điểm mạnh (tiếp cận nội bộ) vừa là điểm bị chỉ trích. Một số nhà quan sát và phân tích truyền thông cho rằng Axios quá phụ thuộc vào nguồn tin không xác danh, ưu tiên tốc độ hơn kiểm chứng và có xu hướng đăng tải các tin đồn khó xác minh độc lập, làm suy giảm độ tin cậy với nhóm độc giả thận trọng.

Ngược lại, các đánh giá độc lập như Ad Fontes Media xếp Axios là nguồn tương đối đáng tin cậy và không thiên vị Trump. Tuy nhiên, liên quan tới Iran, nhiều báo cáo của Axios sau đó đã bị các quan chức cấp cao Iran phủ nhận.

Trump cho rằng Iran sắp hết khả năng lưu trữ dầu

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump đưa ra kịch bản mang tính cảnh báo: ông cho rằng Iran chỉ còn “khoảng ba ngày” trước khi cơ sở hạ tầng dầu mỏ bắt đầu “phát nổ từ bên trong”. Ông lập luận rằng do bị phong tỏa, Iran không thể xuất dầu và các bể chứa trên đất liền gần như đã đầy. (Công suất ước tính khoảng 120 triệu thùng, nghĩa là với mức sản lượng hiện tại, sẽ đầy trong hơn một tháng).

Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, sản lượng Iran giảm từ ~3.9 triệu thùng/ngày xuống còn 2 triệu. Việc thực thi trừng phạt lỏng lẻo dưới thời Biden giúp sản lượng phục hồi; từ 2024, dao động quanh 3.3–3.4 triệu thùng/ngày. Xuất khẩu trong nhiệm kỳ đầu của Trump gần như về 0, nhưng Iran vẫn duy trì một số tuyến vận chuyển qua Biển Caspi (swap), nên khó về mức 0 tuyệt đối.

Các phân tích từ AEI và Energy Aspects cho thấy Iran đang tiến gần giới hạn lưu trữ, có thể buộc phải đóng giếng dầu. Tuy nhiên, các ước tính khác (New York Times, CNN) cho rằng thời gian còn dài hơn—từ “hai tuần trở lên” đến “hai hoặc ba tháng”. Điều này cho thấy Trump đang phóng đại so với đồng thuận phân tích.

Giá: Hợp đồng tháng 8 đạt đỉnh cục bộ mới

Giá giao ngay Brent đang ở khoảng 106–108 USD, gần mức cao nhất trong vài tuần. Trên nền tảng xStation, hợp đồng tháng 7 thanh khoản cao nhất (~80,000 vị thế), giao dịch dưới 102 USD. Trong khi đó, hợp đồng tháng 8 đang lập đỉnh mới—mức chưa thấy trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy thị trường tin rằng căng thẳng sẽ kéo dài. Brent tháng 8 giao dịch quanh 96 USD, nhưng có khả năng kiểm tra mốc 100 USD.

Hợp đồng dầu thô Brent tháng 8 trên sàn giao dịch ICE. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Thị trường vẫn trong trạng thái backwardation rõ rệt, với giá giao ngay cao hơn đáng kể so với kỳ hạn gần. Chênh lệch giữa dầu vật chất và hợp đồng gần nhất từng đạt 15 USD, hiện thu hẹp xuống dưới 10 USD (khoảng 6–7 USD). Điều này không có nghĩa thị trường bớt căng thẳng, mà phản ánh phần kỳ hạn dài tăng và một phần nhu cầu suy yếu.

Đường cong kỳ hạn hiện cao hơn so với một tháng trước. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Hàm ý thị trường

Thị trường đang bao phủ bởi sự bất định. Polymarket ước tính xác suất đạt hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran dưới 33% trước ngày 31/5 và dưới 50% trước ngày 30/6—thấp hơn nhiều so với hai tuần trước. Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu lên 90 USD trong Q4/2026, trong khi hợp đồng tháng 12 hiện ở 86 USD. Thị trường kỳ hạn chỉ cho thấy sự ổn định từ giữa năm sau, quanh 75–80 USD.

Dựa trên triển vọng cơ bản hiện tại, giá có thể tiếp tục tăng—đặc biệt ở các hợp đồng kỳ hạn xa, do đó cần theo dõi các thời điểm rollover. Ngược lại, nếu hòa bình đạt được sớm, giá có thể giảm nhanh 10–20%, sau đó phục hồi dần theo yếu tố cơ bản. Các kịch bản này chưa tính tới khả năng sụt giảm nhu cầu lớn; tuy nhiên, kịch bản như thời COVID-19 là khó xảy ra. Dù vậy, để thị trường cân bằng trong điều kiện hiện tại, nhu cầu cần giảm ít nhất 5 triệu thùng/ngày.

Brent hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 13/4. Vùng kháng cự quan trọng nằm tại 105 USD. Nếu điều chỉnh, mục tiêu đầu tiên là 95 USD, tiếp theo là đường trung bình 50 phiên quanh 92 USD. Nguồn: xStation5