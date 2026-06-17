Dầu Brent giảm xuống dưới mốc 80 USD!

Chúng ta đang chứng kiến một đợt lao dốc thực sự trên thị trường "vàng đen" trong ngày hôm nay. Giá hàng hóa giảm mạnh, và dầu Brent (OIL) đã phá vỡ ngưỡng tâm lý 80 USD/thùng, rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Đồng thời, dầu WTI của Mỹ (OIL.WTI) cũng giảm gần 6%, lùi về vùng 75 USD/thùng. Động lực chính dẫn đến đợt bán tháo mạnh này là những thông tin mới về bước đột phá trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Phần bù rủi ro địa chính trị đang nhanh chóng biến mất khỏi thị trường. Vậy điều gì đã khiến tâm lý thị trường suy yếu và buộc phe mua phải đầu hàng?

Không còn giai đoạn chuyển tiếp đối với Tehran: Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, chính quyền Donald Trump đã đồng ý cho phép Iran ngay lập tức nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân được cho là sẽ diễn ra ngay trong đêm, đưa thêm nguồn cung lớn trở lại thị trường. Trước đó, Iran cũng thông báo rằng Mỹ đã bắt đầu rút lực lượng khỏi khu vực Eo biển Hormuz.

Khơi thông Eo biển Hormuz: Hoạt động lưu thông của các tàu chở dầu qua tuyến vận tải chiến lược này sẽ được khôi phục hoàn toàn. Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu gần như được xóa bỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc rà phá thủy lôi tại eo biển có thể mất nhiều tháng, do đó hoạt động vận chuyển sẽ chưa thể ngay lập tức trở lại bình thường hay đạt mức khoảng 20 triệu thùng/ngày.

Phản ứng từ các "ông lớn" Phố Wall: Sự thay đổi mạnh mẽ trong các yếu tố cơ bản đã khiến các tổ chức như Goldman Sachs, Citi và Morgan Stanley đồng loạt hạ dự báo giá dầu cho nửa cuối năm 2026 và cả năm 2027. Thậm chí, một số tổ chức còn dự báo giá dầu có thể giảm về 70 USD/thùng vào cuối năm nay.

Hiện sự chú ý của các nhà đầu tư đang hướng về Thụy Sĩ, nơi Biên bản Ghi nhớ (MoU) dự kiến sẽ được ký kết chính thức vào thứ Sáu (19/6). Cho đến thời điểm đó, thị trường dầu mỏ nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua biến động rất mạnh. Việc Brent phá vỡ mốc 80 USD/thùng đã mở ra khả năng kiểm định các vùng hỗ trợ kỹ thuật thấp hơn.

Việc Mỹ cho phép Iran quay trở lại thị trường dầu mỏ và khả năng giải phóng các nguồn tài chính bị phong tỏa có thể góp phần củng cố lệnh ngừng bắn cũng như đưa hoạt động thương mại dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường. Nếu chính quyền hiện tại của Iran nhận được dòng tiền mới, lợi ích kinh tế có thể sẽ có sức nặng hơn các lập trường chính trị. Tuy nhiên, vẫn liên tục xuất hiện các thông tin cho thấy nhiều vấn đề giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là liên quan đến chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, Israel vẫn tỏ ra hoài nghi đối với thỏa thuận, và bất kỳ hành động nào từ phía nước này cũng có thể làm đổ vỡ toàn bộ tiến trình hòa giải.

Giá dầu Brent hiện đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng và đang kiểm định mức thấp nhất kể từ ngày 3/3, tức chỉ 2 ngày sau khi thị trường mở cửa trở lại sau khi xung đột với Iran bùng phát. Cũng cần lưu ý rằng vào thời điểm đó, Eo biển Hormuz vẫn chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại đường trung bình động 200 phiên, sau đó là khu vực 73–75 USD/thùng. Mặc dù thị trường hiện đang tỏ ra rất lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận, nhưng cần nhớ rằng quá trình đưa thị trường dầu trở lại trạng thái bình thường sẽ mất nhiều tháng, đồng thời cũng sẽ cần mức giá cao hơn hiện tại để đảm bảo hoạt động sản xuất và xuất khẩu diễn ra bền vững. Nguồn: xStation5