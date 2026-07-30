GOLD - Báo cáo lạm phát PCE, biến số cuối cùng của tháng 7?

Giá vàng thế giới đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những diễn biến mới tại khu vực Trung Đông. Dù giá vàng tăng mạnh ngay sau khi Fed công bố quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng những tín hiệu trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed đã nhanh chóng khiến đà tăng bị đảo chiều. Diễn biến này phản ánh thực tế rằng thị trường hiện đang thiếu một định hướng rõ ràng khi phải cân bằng giữa nhiều yếu tố tác động trái chiều. Nhà đầu tư cần thêm thời gian để đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ, tình hình địa chính trị cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô trước khi hình thành một xu hướng mới cho giá vàng trong thời gian tới.

Fed giữ nguyên lãi suất nhưng tiếp tục duy trì lập trường chống lạm phát

Thị trường vàng bước vào giai đoạn đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong vùng 3,50% - 3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Mặc dù không có thay đổi về lãi suất, thông điệp từ Fed tiếp tục cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách. Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, đồng thời nhấn mạnh Fed sẽ hành động nếu điều kiện kinh tế yêu cầu.

Điểm đáng chú ý của cuộc họp lần này là mức độ chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khi ba thành viên bỏ phiếu ủng hộ phương án tăng lãi suất ngay trong tháng 7. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng thận trọng của các nhà hoạch định chính sách trước áp lực lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, Fed cũng tránh đưa ra tín hiệu rõ ràng về bước đi tiếp theo, cho thấy cơ quan này vẫn muốn duy trì sự linh hoạt trước khi có thêm dữ liệu kinh tế mới.

Thông điệp của Fed làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn

Mặc dù lập trường của Fed vẫn mang tính "diều hâu", phản ứng của thị trường lại tương đối ôn hòa. Sau cuộc họp, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 được thị trường định giá giảm đáng kể, từ gần như chắc chắn trước cuộc họp xuống còn khoảng 63%. Sự điều chỉnh này phản ánh việc Fed không phát đi tín hiệu rõ ràng về một đợt tăng lãi suất sắp tới, thay vào đó để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách tùy thuộc vào diễn biến của lạm phát và thị trường lao động.

Ở góc độ thị trường, điều này giúp giảm bớt áp lực đối với vàng trong ngắn hạn, bởi rủi ro về một chu kỳ thắt chặt mạnh hơn đã phần nào được hạ nhiệt. Tuy nhiên, triển vọng của vàng vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào các dữ liệu lạm phát sắp công bố. Nếu áp lực giá tiếp tục kéo dài, khả năng Fed nối lại chu kỳ tăng lãi suất vẫn sẽ được đặt lên bàn cân.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm đáng kể so với trước khi cuộc họp lãi suất tháng 7. Nguồn: CME FedWatch Tool

Đồng USD suy yếu nhưng lợi suất dài hạn vẫn tăng

Phản ứng của thị trường tài chính sau cuộc họp Fed diễn ra theo hai chiều. Đồng USD suy yếu khi chỉ số Dollar Index giảm từ khoảng 101,4 điểm xuống 100,9 điểm, phản ánh việc nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed sớm nâng lãi suất. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại phát đi tín hiệu phức tạp hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm - vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ - giảm xuống 4,236%, cho thấy thị trường không còn đặt cược mạnh vào việc Fed sẽ hành động ngay trong cuộc họp tháng 9. Ngược lại, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,671%, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt 5,20%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Diễn biến này phản ánh lo ngại rằng áp lực lạm phát trong dài hạn vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt khi giá năng lượng và hoạt động đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục duy trì ở mức cao. Đối với vàng, sự suy yếu của đồng USD là yếu tố hỗ trợ, nhưng việc lợi suất dài hạn tiếp tục tăng có thể hạn chế dư địa phục hồi của kim loại quý.

Diễn biến tại Trung Đông vẫn rất căng thẳng

Trong khi sự chú ý của thị trường tập trung vào Fed, tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo thêm bất ổn cho triển vọng kinh tế toàn cầu. Iran đã nối lại các hoạt động quân sự sau giai đoạn tạm lắng, trong khi Mỹ nhanh chóng đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Việc xung đột quay trở lại làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và có thể khiến giá dầu biến động mạnh hơn trong thời gian tới.

Nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát sẽ khó giảm nhanh như kỳ vọng, khiến Fed có thêm lý do để duy trì lập trường thận trọng. Ngược lại, bất ổn địa chính trị cũng góp phần duy trì nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ như vàng. Điều này cho thấy thị trường vàng đang chịu tác động đồng thời từ hai lực kéo trái chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, trong khi kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục hạn chế đà tăng của giá.

Báo cáo lạm phát PCE - Tâm điểm của hôm nay

Sau cuộc họp của Fed, sự chú ý của thị trường sẽ quay trở lại các dữ liệu kinh tế vĩ mô, trong đó báo cáo quan trọng cuối cùng của tháng 7 là chỉ số PCE sẽ được công bố trong hôm nay.

Nhìn chung, thị trường hiện đang kỳ vọng một báo cáo lạm phát theo hướng ôn hòa, tương tự như những gì đã thể hiện trong dữ liệu CPI trước đó. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở sự chênh lệch giữa số liệu thực tế và kỳ vọng của giới đầu tư. Gần đây, báo cáo CPI đã tạo ra một bất ngờ tích cực khi các số liệu công bố thấp hơn đáng kể so với dự báo, qua đó củng cố tâm lý lạc quan trên thị trường.

Vì vậy, báo cáo PCE lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu xu hướng hạ nhiệt của lạm phát có thực sự được duy trì hay không. Nếu các dữ liệu lạm phát tiếp tục cho thấy cùng một xu hướng, thị trường có thể sẽ phải đánh giá lại kỳ vọng về các quyết định lãi suất trong thời gian tới.

Tổng kết

Cuộc họp của Fed không tạo ra bất ngờ đủ lớn để thay đổi xu hướng của thị trường vàng. Việc Fed giữ nguyên lãi suất nhưng không cam kết về bước đi tiếp theo khiến thị trường tiếp tục ở trạng thái chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới. Trong khi đó, sự suy yếu của đồng USD đang hỗ trợ vàng, nhưng lợi suất trái phiếu dài hạn tăng lên cho thấy áp lực từ kỳ vọng lạm phát vẫn hiện hữu. Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông sẽ tiếp tục là biến số quan trọng. Nếu xung đột leo thang và kéo giá dầu tăng trở lại, thị trường có thể đồng thời chứng kiến nhu cầu trú ẩn gia tăng và kỳ vọng lãi suất cao hơn, khiến xu hướng của vàng trở nên khó đoán hơn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng vẫn đang giằng co mạnh mẽ sau cuộc họp Fed vào rạng sáng nay, giá vẫn đang bị đè nén và chưa thể vượt ra khỏi khu vực kháng cự quanh mốc 4.110 USD. Bên cạnh đó, áp lực từ phe bán cũng thể hiện rõ ràng qua các cây nến, cho thấy kịch bản giảm giá có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào.