Dầu Brent kéo dài đà giảm thêm 3% khi một số thông tin về thỏa thuận được công bố

Cơ quan bán chính thức của Iran Mehr (dẫn nguồn từ một nguồn thân cận với nhóm đàm phán), được hãng tin toàn cầu Bloomberg đăng tải lại, cho biết một số điểm của thỏa thuận tiềm năng với Iran.

Các giả định chính của bản dự thảo thỏa thuận:

Eo biển Hormuz: Sẽ được mở lại cho hoạt động vận tải trong vòng 30 ngày.

Rút quân Mỹ: Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi các khu vực xung quanh Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Trừng phạt và biện pháp: Mỹ sẽ hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.

Các chủ đề thảo luận: Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân và kinh tế. Chương trình tên lửa của Iran đã bị loại hoàn toàn khỏi chương trình nghị sự.

Cần nhấn mạnh rằng tài liệu hiện tại là bản dự thảo chưa được hoàn thiện và cần được phê duyệt bởi chính quyền của cả hai quốc gia (các nhà phân tích tỏ ra hoài nghi liệu Mỹ có chấp nhận những nhượng bộ lớn như vậy hay không). Đồng thời, Hoa Kỳ cho biết khả năng ký thỏa thuận có thể diễn ra vào cuối tuần này tại châu Âu. Bản thân các chi tiết về quá trình giảm leo thang đã khiến giá dầu giảm sâu hơn (Brent xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4) và kích hoạt đà tăng mạnh trên các thị trường chứng khoán ở châu Âu và Mỹ (trên 2%).

Dầu Brent đang kiểm tra các mức đáy cục bộ từ tháng 4. Nếu trạng thái của thỏa thuận tiềm năng được giữ vững, có khả năng giá sẽ đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 3. Nguồn: xStation5