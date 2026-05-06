🛢️⬇️Dầu Brent mất hơn 11%

Sụt giảm giá mạnh: Phản ứng trước khả năng hòa bình sắp xảy ra

Thông tin về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường hàng hóa. Dầu Brent giảm sâu xuống dưới 100 USD/thùng, mất gần 12%. Trong khi đó, dầu WTI cũng giảm gần 13%, rơi xuống dưới 90 USD/thùng. Động lực chính của biến động này là báo cáo từ hãng tin Axios, cho thấy khả năng hình thành một bản ghi nhớ một trang.

Các tiêu đề từ Bloomberg, được cho là xuất phát từ cấp cao nhất của Mỹ, cho biết hai bên dự kiến sẽ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời Iran cam kết tạm dừng làm giàu uranium. Phía Mỹ nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân toàn diện sẽ được đàm phán sau. Do đó, nếu hòa bình thực sự được thiết lập trong vài chục giờ tới, không thể loại trừ khả năng đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc của biến động trên thị trường dầu.

Động thái giảm hiện tại phù hợp với vùng giá của thập niên 90. Điều này có thể hàm ý rằng điều tồi tệ nhất đã qua, nhưng biến động vẫn có thể rất lớn. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tiến triển ngoại giao: Tín hiệu từ Washington và Tehran

Dữ liệu từ các terminal thông tin và phát biểu của các chính trị gia cho thấy các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn rất nâng cao:

Donald Trump và “Project Freedom”: Tổng thống thông báo trên Truth Social về tiến triển đàm phán và tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz nhằm tạo cơ hội hoàn tất thỏa thuận.

Kết thúc “Epic Fury”: Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự “Epic Fury”, cho rằng các mục tiêu đã được hoàn thành.

Động thái từ Iran: Hải quân Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo Hormuz, yếu tố then chốt để mở lại dòng chảy thương mại toàn cầu. Tuy nhiên chưa có thông tin về việc có thu phí hay không.

Đây là thỏa thuận cuối cùng hay chỉ là một hy vọng khác?

Dù tâm lý thị trường rất tích cực, tình hình vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại đây là “giai đoạn xác minh” hơn là kết thúc xung đột:

48 giờ quyết định: Mỹ chờ phản hồi từ Iran đối với đề xuất mới trong vòng hai ngày tới.

Vấn đề hậu cần: Ngay cả khi Hormuz được mở lại ngay lập tức, hơn 1.550 tàu thương mại vẫn đang bị mắc kẹt trong khu vực. Việc đưa thị trường dầu trở lại trạng thái bình thường có thể mất khoảng nửa năm, và với khí đốt còn lâu hơn.

Vấn đề hạt nhân để sau: Các báo cáo mới cho thấy thỏa thuận hạt nhân toàn diện sẽ được đàm phán sau, nghĩa là “thỏa thuận hiện tại” chủ yếu tập trung vào chấm dứt xung đột và mở lại tuyến thương mại.

Dầu Brent đang giảm mạnh và kiểm tra đường trung bình 50 phiên. Nếu mức này bị phá vỡ, con đường hướng về vùng 80–85 USD sẽ vẫn mở. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để tuyên bố kết thúc chiến tranh và bắt đầu hòa bình. Nguồn: xStation5