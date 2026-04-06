Dầu giảm giá, Citrini báo cáo lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz tăng cao

Giá dầu Brent (OIL) bắt đầu phiên giao dịch hôm nay với mức tăng trên 110 USD/thùng, nhưng áp lực giảm điểm đã xuất hiện trở lại — một phần do các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ sau tối hậu thư của Trump. Cùng lúc đó, quỹ Citrini đã công bố một phân tích dựa trên nguồn tin tình báo mở (OSINT), xây dựng từ các quan sát trực tiếp tại Eo biển Hormuz. Theo báo cáo, quỹ này đã triển khai một nguồn tin địa phương để giám sát lưu lượng tàu chở dầu tại eo biển nhằm xác minh xem liệu dòng chảy thực tế có khớp với các bộ dữ liệu mà các quỹ toàn cầu, thuật toán và các nhà phân tích đang sử dụng để ước tính sự gián đoạn nguồn cung hay không.
Báo cáo của Citrini gợi ý điều gì?
-
Theo Citrini, hầu hết các quỹ đầu cơ, bộ phận phân tích vĩ mô và các nhà bình luận truyền thông đều đánh giá rủi ro tại Hormuz bằng cách sử dụng dữ liệu AIS (tín hiệu phát đáp tự động từ tàu biển).
-
Quỹ này tuyên bố chuyên viên phân tích của họ đã lách qua các trạm kiểm soát tại Oman để mang theo các thiết bị chuyên dụng bao gồm gimbal, bộ micro và camera Leica có độ phóng đại 150x nhằm quan sát thực tế bất chấp các đợt kiểm tra.
-
Citrini lập luận rằng các bộ dữ liệu dựa trên AIS có thể không phản ánh bức tranh toàn cảnh. Phát hiện của họ cho thấy có tới 50% lưu lượng tàu thực tế đi qua eo biển có thể bị thiếu sót trong các hệ thống theo dõi tiêu chuẩn vào bất kỳ ngày nào.
-
Một số tàu được cho là đã tắt thiết bị phát đáp, làm giả điểm đến hoặc nhập dữ liệu nhận dạng sai lệch để giảm khả năng bị truy vết và giảm rủi ro bị tấn công. Báo cáo cũng đề cập đến sự hiện diện của "đội tàu bóng ma" của Iran đang hoạt động trong tình trạng tắt tín hiệu định vị.
-
Theo các tuyên bố này, hơn 29 tàu chở dầu đầy hàng đã vận chuyển dầu thô theo cách này, với giá trị ước tính khoảng 3 tỷ USD dầu đã được vận chuyển đến Malaysia kể từ khi xung đột bắt đầu.
-
That said, the reliability of these findings remains difficult to independently verify at this stage.
-
Nếu thông tin này chính xác, thị trường có thể đang định giá sai mức độ gián đoạn nguồn cung tại Eo biển Hormuz. Các mô hình thị trường dầu mỏ, dự báo nguồn cung và phân tích vĩ mô rộng hơn có thể đang dựa trên những dữ liệu thiếu sót một cách có hệ thống.
-
Khoảng cách giữa lưu lượng giao thông được báo cáo qua AIS và chuyển động thực tế của các tàu chở dầu hiện có thể là một trong những biến số bị đánh giá thấp nhất trên thị trường năng lượng toàn cầu.
-
Việc các nhà tham gia thị trường nhầm lẫn giữa "khả năng hiển thị trên hệ thống AIS" với "dòng chảy vật chất thực tế" có thể khiến các phân tích dựa trên bảng biểu (dashboard) bị tụt hậu so với điều kiện thực tế tại hiện trường.
Biểu đồ OIL (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.