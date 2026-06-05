Vàng và Bitcoin lao dốc khi đồng USD mạnh lên

Dữ liệu quan trọng của thị trường lao động Mỹ (NFP) đã thúc đẩy nhà đầu tư quay trở lại với đồng USD trong phiên hôm nay, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao và tạo áp lực kỹ thuật lên các tài sản vốn thường có tương quan nghịch với sức mạnh của đồng bạc xanh, bao gồm Bitcoin và vàng. Bitcoin đã giảm xuống dưới 62.000 USD và hiện thấp hơn khoảng 55% so với các mức đỉnh gần đây, trong khi vàng mất khoảng 1,5% và đã xuyên thủng đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA 200) trên biểu đồ ngày – một vùng hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng dài hạn.

Phân tích kỹ thuật: Vàng (D1)

Việc giá đóng cửa dưới đường EMA 200 (đường màu đỏ) có thể báo hiệu nguy cơ xuất hiện một đợt giảm sâu hơn về khu vực 4.100 USD, tương ứng với vùng đáy cục bộ được hình thành trong tháng 2. Một kịch bản như vậy sẽ tương đương với mức điều chỉnh khoảng 30% so với đỉnh lịch sử của vàng. Nếu giá phá vỡ xuống dưới mô hình tam giác hiện tại, thị trường có thể bước vào một nhịp giảm mới, với vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên nằm gần đáy hoảng loạn trước đó. Ngược lại, nếu vàng phục hồi về khu vực 4.500–4.600 USD, khả năng thị trường tiếp tục đi ngang tích lũy sẽ tăng lên và có thể tạo tiền đề cho một cú bứt phá đi lên, với vùng kháng cự quan trọng đầu tiên nằm quanh 4.750–4.800 USD.

Nguồn: xStation5

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin (D1)

Đối với đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, tâm lý hoảng loạn trên thị trường đã gia tăng rõ rệt. Bitcoin hiện đang giao dịch quanh 62.000 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 05/02/2026. Chỉ báo RSI hiện ở mức 17,4, cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán cực độ sau khi giá một lần nữa bị từ chối sau nhịp tăng gần đây lên vùng quá mua quanh mốc 70.

So sánh chu kỳ hiện tại với thị trường gấu giai đoạn 2021–2022 cho thấy nhiều điểm tương đồng đáng chú ý, đặc biệt là những gì có thể được xem là "giai đoạn thứ ba" của làn sóng bán tháo do hoảng loạn.

Trong nhịp giảm mạnh thứ ba của năm 2022, Bitcoin đã lao dốc xuống khoảng 22.000 USD trước khi hình thành đáy cuối cùng gần 15.000 USD vào tháng 11. Nếu đợt giảm hiện tại diễn biến theo một mô hình tương tự và tiếp tục mất thêm khoảng 30% từ vùng giá hiện tại, mục tiêu giảm tiềm năng có thể nằm quanh 43.000 USD.

Trong khi đó, mốc 60.000 USD vẫn là vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng đối với phe mua. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng thanh lý các vị thế mua (long) mới, qua đó đẩy nhanh đà giảm của Bitcoin.

Nguồn: xStation5