📉 EURUSD suy yếu sau báo cáo NFP mạnh của Mỹ

Cặp tiền EUR/USD đang giao dịch thấp hơn trong ngày hôm nay sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn kỳ vọng đã hỗ trợ đồng USD, trong khi việc điều chỉnh số liệu GDP quý I của Khu vực đồng euro (Eurozone) cho thấy bức tranh kinh tế châu Âu yếu hơn đáng kể. GDP của Eurozone đã được điều chỉnh giảm xuống -0,2% theo quý (QoQ), so với mức tăng 0,1% được công bố trước đó và trái ngược với kỳ vọng thị trường về mức tăng 0,1%. Trên cơ sở hàng năm, tăng trưởng GDP cũng giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, từ mức 0,8% trước đó.

Trong bối cảnh đó, báo cáo mới nhất về thị trường lao động Mỹ đã vượt kỳ vọng một cách đáng kể.

Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tháng 5 tăng 172.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là 89.000 và cũng vượt mức 115.000 của kỳ trước. Ngoài ra, số liệu việc làm của tháng 3 và tháng 4 đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 93.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, trong khi tăng trưởng tiền lương hàng năm đạt 3,4% YoY, đúng với kỳ vọng của thị trường.

Sau khi báo cáo được công bố, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, trong khi tâm lý trên Phố Wall phần nào suy yếu do lo ngại rằng một thị trường lao động vẫn vững mạnh có thể làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. So với Hoa Kỳ, nền kinh tế Eurozone hiện có vẻ yếu hơn đáng kể, qua đó càng làm nổi bật sự phân kỳ giữa hai khu vực.

EURUSD (H1)

EUR/USD đang tiếp tục giảm và đã lùi trở lại vùng 1,1600 với khối lượng bán tăng cao. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ EMA50 và EMA200, cho thấy động lượng ngắn hạn đã chuyển sang tiêu cực hơn. Nếu phá vỡ bền vững dưới ngưỡng 1,1600, EUR/USD có thể mở ra một nhịp giảm mạnh hơn. Hiện tại, sự chú ý của giới đầu tư sẽ hướng đến cuộc họp quyết định lãi suất của ECB vào tuần tới, sự kiện có thể trở thành chất xúc tác quan trọng tiếp theo đối với cặp tiền này.

Nguồn: xStation5

Nguồn: XTB Research