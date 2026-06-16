Mở phiên Mỹ: SpaceX đẩy Amazon khỏi TOP 5, Phố Wall chờ màn ra mắt của Warsh

Phiên giao dịch hôm nay trên thị trường Mỹ mở đầu khá thận trọng. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 điều chỉnh nhẹ khi thị trường cơ sở bắt đầu giao dịch. Việc tạm dừng chuỗi ba phiên tăng liên tiếp trên Phố Wall đang khiến nhà đầu tư chuyển sang trạng thái chờ đợi. Thị trường tài chính đang nín thở trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày mai – cuộc họp đầu tiên do Kevin Warsh chủ trì.

Tuy nhiên, sự chú ý của giới đầu tư cổ phiếu hiện đang tập trung hoàn toàn vào cơn sốt cổ phiếu SpaceX. Tân binh lớn nhất của thị trường trong những ngày gần đây tiếp tục tăng mạnh và đang trực tiếp thách thức Amazon trong cuộc đua trở thành công ty niêm yết lớn thứ 5 thế giới.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực trước kỳ vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được ký kết. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, phần lớn thông tin xuất hiện trên thị trường đều cho thấy quá trình hạ nhiệt căng thẳng có thể thực sự diễn ra, dù giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài khá lâu.

Tình hình thị trường và các chỉ số chính

Phiên giao dịch tiền mặt tại New York mở cửa trong trạng thái trái chiều, phản ánh diễn biến của thị trường hợp đồng tương lai trong buổi sáng. Sau mức tăng mạnh của tuần trước (S&P 500 đã tăng khoảng 2% kể từ thứ Năm), thị trường đang tìm kiếm động lực mới:

US500: Chỉ số đại diện cho toàn thị trường mở cửa gần như đi ngang so với phiên trước, bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng gần đây.

US100: Nhóm công nghệ tạm thời hạ nhiệt. Hợp đồng chỉ số giảm 0,15% khi mở cửa, phản ánh hoạt động chốt lời sau khi đạt đỉnh trong tháng 6.

US30: Nhóm cổ phiếu truyền thống diễn biến tích cực nhất trong ngày. Chỉ số tăng 0,5% khi mở cửa.

US2000: Chỉ số vốn hóa nhỏ cũng khởi đầu tích cực với mức tăng 0,3%.

Mặc dù thị trường đang lạc quan về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, chẳng hạn như các khoản đầu tư dự kiến vào Iran hoặc vấn đề thu phí qua Eo biển Hormuz. Dù Iran cho biết Mỹ đang dần gỡ bỏ việc phong tỏa tuyến đường này, các dữ liệu chính thức hiện vẫn chưa cho thấy lưu lượng tàu thuyền gia tăng như những gì Phó Tổng thống J.D. Vance đề cập. Tuy nhiên, kỳ vọng về một thỏa thuận đã khiến giá dầu WTI giảm xuống dưới 77 USD/thùng trong ngày hôm nay.

Ở góc độ toàn cầu, cũng cần lưu ý quyết định mang tính "diều hâu" của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khi nâng lãi suất lên 1% (mức cao nhất kể từ năm 1995), trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất.

Triển vọng kỹ thuật của US100

Hôm qua, hợp đồng Nasdaq 100 đã có một phiên tăng rất mạnh, và hôm nay thị trường đang trong trạng thái chờ đợi. Không chỉ vượt mốc 30.000 điểm, chỉ số hiện còn đang giao dịch trên 30.500 điểm, chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 0,6%. Nếu tâm lý hưng phấn tiếp tục được duy trì, thị trường có thể hướng tới: 31.800 điểm – tương ứng với mức Fibonacci mở rộng 138,2% của nhịp giảm gần nhất. 32.400 điểm – tương ứng với mức Fibonacci mở rộng 161,8%. Ở chiều ngược lại, nếu cuối cùng thỏa thuận không được ký kết, chỉ số US100 có thể giảm xuống dưới 29.800 điểm.

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