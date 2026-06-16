Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%, chấm dứt chuỗi ba lần tăng lãi suất liên tiếp và lựa chọn tạm dừng lần đầu tiên trong năm. Quyết định này đã được thị trường dự báo rộng rãi và được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, tuy nhiên giọng điệu trong tuyên bố vẫn mang tính thận trọng rõ rệt. RBA nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao và cảnh báo việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn có thể xảy ra nếu áp lực giá không hạ nhiệt.

Lạm phát vẫn là mối quan ngại chính

RBA cho biết lạm phát đã tăng tốc đáng kể trong nửa cuối năm 2025, một phần do nhu cầu gia tăng và áp lực từ phía cung trong nền kinh tế. Mặc dù lạm phát CPI đã giảm xuống 4,2% trong tháng 4, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2–3% của RBA, trong khi lạm phát cơ bản cũng vẫn ở mức cao.

Các rủi ro chính đối với lạm phát bao gồm:

Giá nhiên liệu và năng lượng cao hơn lan sang chi phí vận tải, thực phẩm, vật liệu xây dựng và dịch vụ.

Doanh nghiệp chuyển phần chi phí đầu vào tăng lên cho người tiêu dùng.

Lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao.

Áp lực tiền lương, bao gồm việc tăng lương tối thiểu và các mức lương do nhà nước quy định.

Bất ổn liên quan đến tốc độ bình thường hóa nguồn cung dầu toàn cầu.

Mối quan ngại lớn nhất của RBA là cú sốc lạm phát do năng lượng có thể trở nên ăn sâu trong nền kinh tế.

Nền kinh tế chậm lại tạo điều kiện để RBA tạm dừng

Lý do chính khiến RBA giữ nguyên lãi suất là các số liệu về hoạt động kinh tế suy yếu. Nền kinh tế Úc chỉ tăng trưởng 0,3% theo quý trong quý I, so với 0,9% trong quý IV/2025, chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng chậm lại.

Các hộ gia đình đang chịu áp lực ngày càng lớn từ chi phí trả nợ vay mua nhà cao hơn, chi phí sinh hoạt tăng và mức tiết kiệm suy giảm.

Thị trường lao động cũng bắt đầu hạ nhiệt. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5%, mức cao nhất trong nhiều năm, mặc dù RBA lưu ý rằng các chỉ báo rộng hơn về thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.

Tuy nhiên, mức độ chậm lại của nền kinh tế hiện vẫn chưa đủ nghiêm trọng để biện minh cho việc thay đổi định hướng chính sách.

Triển vọng chính sách tiền tệ: tạm dừng, không phải xoay trục sang nới lỏng

Thông điệp của RBA rất rõ ràng: quyết định lần này là một khoảng dừng để đánh giá các dữ liệu sắp tới, chứ không phải là dấu chấm hết cho chu kỳ thắt chặt. Nói cách khác, đây là một quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn mang lập trường "diều hâu" (hawkish hold):

Lãi suất vẫn duy trì ở mức 4,35%.

RBA muốn đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó.

Lạm phát vẫn quá cao để có thể cân nhắc nới lỏng chính sách.

Giá dầu và năng lượng tiếp tục là những rủi ro lớn có thể khiến lạm phát tăng cao hơn.

Việc tăng lãi suất thêm vẫn có thể xảy ra nếu áp lực giá kéo dài.

Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng lớn của Úc đều kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ ở mức 4,35%, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất chỉ xuất hiện từ năm 2027. Westpac vẫn là tổ chức có quan điểm "diều hâu" nhất khi dự báo hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, đưa lãi suất tiền mặt lên 4,85%.

Phản ứng của đồng AUD

Đồng đô la Úc suy yếu sau quyết định của RBA, cho thấy nhà đầu tư cho rằng việc giữ nguyên lãi suất đã làm giảm khả năng xảy ra thêm một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn. AUDUSD giảm từ khoảng 0,7060 xuống 0,7050 ngay sau thông báo, mất khoảng 0,3% trong ngày.

Phản ứng này tương đối khiêm tốn vì bản thân quyết định đã được thị trường dự báo đầy đủ. Tuy nhiên, việc đồng AUD suy yếu cho thấy nhà đầu tư đặt nhiều trọng tâm hơn vào việc RBA tạm dừng và những dấu hiệu kinh tế chậm lại, thay vì các cảnh báo của ngân hàng trung ương rằng việc tiếp tục tăng lãi suất vẫn là một khả năng.