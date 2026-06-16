Giá dầu giảm 3% 📉 Liệu giá có rơi xuống dưới mốc 80 USD?

Dầu Brent (OIL) đang giảm gần 3% trong hôm nay, giao dịch quanh mức 81 USD/thùng. Nếu đà suy yếu hiện tại tiếp diễn, thị trường có thể tự nhiên hướng tới kiểm định vùng 73 - 76 USD - mức giá được ghi nhận vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, trước các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran. Trên khung thời gian ngày, chỉ báo RSI hiện ở mức 31,2, một ngưỡng rất thấp cho thấy thị trường đang tiến gần vùng quá bán (không nên nhầm lẫn với tín hiệu đảo chiều xu hướng). Trong khi đó, chỉ báo MACD vẫn chưa cho thấy đà giảm đang suy yếu. Có vẻ như lệnh ngừng bắn tại Vịnh Ba Tư đã đến đúng vào thời điểm then chốt, loại bỏ nguy cơ gián đoạn nguồn cung đáng kể khỏi thị trường. Kết quả là, sự chú ý của nhà đầu tư một lần nữa chuyển sang động lực sản xuất thay vì những hạn chế vật lý đối với dòng chảy dầu mỏ.
Hôm nay, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng việc Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz đang trong quá trình được dỡ bỏ. Thị trường có thể sớm đón nhận các tiêu đề về sự gia tăng mạnh trong hoạt động vận tải biển, bao gồm cả lưu lượng tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Thực tế mới này có thể cho phép thị trường hợp đồng tương lai dần xóa bỏ phần bù rủi ro địa chính trị đã được phản ánh vào giá. Bất chấp những lo ngại vẫn còn về nguồn cung và tồn kho, hợp đồng tương lai dầu có thể quay trở lại trạng thái định giá bình thường nhanh hơn thị trường giao ngay. Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm, và trừ khi phe mua có thể đẩy giá trở lại trên ngưỡng kháng cự quan trọng 87 USD, kịch bản cơ sở vẫn nghiêng về nguy cơ giá tiếp tục đi xuống.
OIL (D1)
Nguồn: xStation5
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