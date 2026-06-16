Nasdaq tiến sát mức đỉnh lịch sử 🔼 Liệu mô hình hai đỉnh (double top) có đang hình thành?

Việc giá dầu giảm và triển vọng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại đã kích hoạt làn sóng lạc quan trên Phố Wall, tiếp tục được hỗ trợ bởi đợt IPO của SpaceX và các dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực của nền kinh tế Mỹ. Đợt bán tháo gần đây đối với các cổ phiếu liên quan đến AI như Oracle và Broadcom phần lớn đã được xóa bỏ, khi các nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại thị trường, đưa chỉ số một lần nữa vượt mốc 30.000 điểm. Câu hỏi then chốt hiện nay là liệu phe mua có đủ động lực để bứt phá lên các mức đỉnh lịch sử mới hay không.

Xét từ góc độ phân tích kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn hoàn toàn được duy trì. Tuy nhiên, tốc độ tăng của thị trường trong vài phiên gần đây đang đặt ra một số dấu hỏi. Kể từ ngày 11/06, chỉ số đã tăng gần 2.200 điểm, một mức tăng có vẻ mạnh bất thường nếu so với dữ liệu lịch sử. Đồng thời, cả hai chỉ báo RSI và MACD trên biểu đồ ngày đều đã đi xuống kể từ tháng 5, tạo ra phân kỳ giảm (bearish divergence) so với diễn biến giá.

Mặc dù không thể dự đoán liệu US100 có vượt qua mức đỉnh được thiết lập vào đầu tháng 6 hay không, nhưng hiện tại chỉ số chỉ còn cách mức đó khoảng 300 điểm, cho thấy tâm lý thị trường có thể đang tiến gần đến trạng thái hưng phấn. Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai đang giao dịch giảm nhẹ trong phiên.