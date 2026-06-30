Dầu mất 30% giá trị chỉ trong một quý 🚩 Morgan Stanley tiếp tục hạ dự báo

Thị trường dầu mỏ đang đổi chiều rất nhanh. Cho đến gần đây, nhà đầu tư còn lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua Eo biển Hormuz và một cú sốc nguồn cung tiềm tàng. Tuy nhiên, câu chuyện đó hiện đang dần đảo ngược. Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu lần thứ hai chỉ trong khoảng hai tuần, cho rằng lưu lượng vận chuyển qua Hormuz đang phục hồi nhanh hơn kỳ vọng, trong khi thị trường cũng phải đối mặt với sản lượng mạnh từ Mỹ và nhu cầu yếu từ Trung Quốc. Vậy ngân hàng này nhìn nhận điều gì?

Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu Brent xuống mức trung bình 75 USD/thùng cho cả quý III và quý IV năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc các dự báo trước đó đã bị cắt giảm lần lượt 15 USD và 5 USD/thùng.

Ngân hàng cũng hạ dự báo cho cả bốn quý của năm 2027 và hiện kỳ vọng dầu Brent giao ngay (Dated Brent) sẽ giao dịch quanh 70 USD/thùng vào cuối năm 2027.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, nguyên nhân chính của việc điều chỉnh là sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz sau những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đồng thời, nguồn cung dầu từ Mỹ đang gia tăng, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn gây thất vọng. Sự kết hợp giữa nguồn cung tăng và tiêu thụ suy yếu làm gia tăng nguy cơ dư cung dầu trên toàn cầu.

Hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm khoảng 30% trong quý này, cho thấy thị trường đã nhanh chóng chuyển từ việc định giá rủi ro địa chính trị sang lo ngại về tình trạng dư cung.

Eo biển Hormuz vẫn là một trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ sự cải thiện nào tại khu vực này đều làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị vốn từng hỗ trợ giá dầu.

Morgan Stanley không phải là ngân hàng đầu tư duy nhất thay đổi quan điểm. Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo đối với thị trường dầu, cho thấy các tổ chức tài chính lớn đang ngày càng thận trọng hơn về triển vọng giá.

Đối với nhà đầu tư, đây là một sự thay đổi rõ ràng trong câu chuyện của thị trường. Trọng tâm không còn chỉ là rủi ro xung đột tại Trung Đông mà đang chuyển nhiều hơn sang các yếu tố cơ bản - sự cân bằng giữa cung và cầu toàn cầu.

Nếu sản lượng tiếp tục duy trì ở mức cao và nhu cầu, đặc biệt từ Trung Quốc, không tăng tốc, áp lực lên giá dầu có thể sẽ còn tiếp diễn trong các quý tới.

Morgan Stanley cho rằng rủi ro lớn nhất đối với thị trường hiện nay không còn là tình trạng thiếu hụt dầu, mà là khả năng dư cung. Kịch bản này có thể khiến giá dầu Brent tiếp tục chịu áp lực ngay cả khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn ở mức cao.

Biểu đồ hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL), khung D1

Giá dầu đã trải qua một đợt giảm mạnh và hiện đang ổn định trong vùng 72–74 USD/thùng - mức chưa từng xuất hiện kể từ cuối tháng 2/2026. Chỉ báo RSI đang ở gần ranh giới trên của vùng quá bán, quanh mốc 30. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại khu vực tâm lý 70 USD/thùng, đồng thời được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó trong tháng 2.

Nguồn: xStation