Dầu tăng 3% trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và gián đoạn nguồn cung tại Biển Đen

Giá dầu đang tiến gần mức 95 USD/thùng khi nhà đầu tư tiếp tục nhận thấy rất ít dấu hiệu về tiến triển tích cực giữa Mỹ và Iran liên quan đến đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Thay vào đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tehran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ dẫn đến việc phá hủy “một nhà máy điện hoặc một cây cầu” tại Iran.
Những điểm chính
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Tổng thống Trump cho biết người dân Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự dù không mong muốn giá xăng tăng cao, đồng thời khẳng định Iran hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ phải trả giá cho cái chết của các binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Axios đưa tin các cuộc thảo luận đang được tiến hành về khả năng tổ chức một cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran không nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận với Washington. Thị trường xem những phát biểu này là dấu hiệu cho thấy sự khác biệt chiến lược sâu sắc giữa hai quốc gia và khả năng căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang.
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Quân đội Mỹ hiện đã tiến hành đêm thứ 11 liên tiếp các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Đồng thời, Washington tái khẳng định cam kết bảo vệ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về rủi ro đối với nguồn cung dầu toàn cầu.
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Bên cạnh căng thẳng tại Vịnh Ba Tư, CPC terminal của Nga tại Biển Đen đã tạm dừng tiếp nhận dầu từ Kazakhstan sau các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu. Sự gián đoạn này càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu và sự ổn định dài hạn của thị trường.
Dầu thô (Biểu đồ D1)
Xét theo các mức Fibonacci retracement của nhịp giảm gần nhất trên thị trường dầu thô, vùng 98 USD/thùng và 102,50 USD/thùng nổi bật là các vùng kháng cự quan trọng. Cả hai mức giá này đều trùng với những vùng phản ứng giá đáng chú ý được ghi nhận trong tháng 5. Kể từ mức đáy gần nhất quanh 70 USD/thùng, giá dầu đã phục hồi hơn 30%.
Nguồn: xStation5
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