DẦU: Thị trường hy vọng căng thẳng giảm bớt? ⚔️

Giá dầu đã giảm gần 4% kể từ hôm qua, phản ứng trước các tín hiệu về khả năng giảm căng thẳng ở Trung Đông. Đợt giảm diễn ra vào cuối phiên hôm qua, và hôm nay dầu duy trì ở mức tương đối ổn định mà không có biến động lớn. Tại thời điểm viết bài, OIL giảm 0,30% xuống 95 USD/thùng, còn OIL WTI ở mức 88 USD/thùng.
Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn, trong khi Tehran báo hiệu rằng các tàu “không thù địch” có thể được phép đi qua Eo biển Hormuz theo sự phối hợp với chính quyền Iran. Diễn biến này làm giảm bớt lo ngại về một gián đoạn hoàn toàn và kéo dài.
Việc giá dầu giảm phản ánh sự giải tỏa một phần phí rủi ro địa chính trị, chứ không phải sự bình thường hóa hoàn toàn của tình hình thị trường vật chất. Mặc dù các tin tức về khả năng Mỹ đề xuất thỏa thuận với Iran và đàm phán đình chiến cải thiện tâm lý thị trường, quan chức Iran vẫn phủ nhận các cuộc đàm phán trực tiếp, và hoạt động quân sự trong khu vực vẫn diễn ra mạnh mẽ.
Reuters cũng đưa tin rằng các gián đoạn trong khu vực đang chuyển thành áp lực năng lượng rộng hơn, với Shell cảnh báo châu Âu có thể thiếu hụt năng lượng sớm nhất vào tháng tới. Trong khi đó, Goldman Sachs cho rằng giá dầu hiện nay bị chi phối ít hơn bởi kịch bản cơ bản, mà nhiều hơn bởi khả năng xảy ra các tình huống rủi ro cực đoan (tail-risk).
