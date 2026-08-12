Dầu tiến gần hơn tới mốc 90 USD 🔼 Iran lên tiếng về lệnh ngừng bắn

Giá dầu phản ứng khá hạn chế trước bình luận từ một quan chức cấp cao của Iran rằng hiện không có cuộc đàm phán nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ. Việc giá dầu không biến động mạnh cho thấy giới đầu tư dường như vẫn kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ từng bước hạ nhiệt bất chấp những thông tin mới nhất.

Theo phía Iran, chưa có tiến triển đáng kể nào đạt được trong các cuộc đàm phán này.

Các cuộc đàm phán hiện tập trung chủ yếu vào khả năng Mỹ quay trở lại Bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) và xây dựng lộ trình thực hiện các cam kết trước đó.

Iran cho rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận tạm thời trong vòng 48 giờ đầu tiên, sau đó rút khỏi thỏa thuận.

Theo phía Tehran, không có thời hạn chính thức nào để gia hạn, bởi phía Iran cho rằng lệnh ngừng bắn không có ngày bắt đầu được xác định chính thức.

Dữ liệu từ IEA cho thấy điều gì?

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) một lần nữa điều chỉnh đáng kể các ước tính lịch sử về nhu cầu dầu toàn cầu. Quy mô của những lần điều chỉnh cho thấy mức tiêu thụ thực tế đã mạnh hơn đáng kể so với những gì cơ quan này từng dự báo.

Nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025 hiện được IEA ước tính ở mức 104,8 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 300.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó.

Đáng chú ý hơn, so với dự báo được đưa ra cách đây một năm, ước tính nhu cầu năm 2025 hiện cao hơn tới 1,1 triệu thùng/ngày.

Dù nhu cầu được điều chỉnh tăng đáng kể, IEA vẫn cho rằng thị trường dầu đã dư cung trong năm 2025, với nguồn cung trung bình đạt khoảng 106,3 triệu thùng/ngày.

IEA hiện dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt khoảng 105,7 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Con số này đã cao hơn mức 105,6 triệu thùng/ngày mà chỉ một năm trước, cơ quan này từng dự báo sẽ là đỉnh nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2029.

Những lần điều chỉnh liên tiếp cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu đang bền bỉ hơn so với kỳ vọng trước đây. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này làm suy yếu lập luận cho rằng tiêu thụ dầu toàn cầu đã ở rất gần đỉnh mang tính cơ cấu. Trong bối cảnh đó, hợp đồng tương lai dầu một lần nữa đang tiến sát mốc 90 USD/thùng, khi thị trường vừa phải đánh giá rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, vừa phải điều chỉnh lại kỳ vọng về nhu cầu dầu toàn cầu.