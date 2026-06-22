Dầu tiếp tục giảm giá bất chấp căng thẳng quanh Eo biển Hormuz

Cuối tuần căng thẳng và bước ngoặt ngoại giao

Cuối tuần vừa qua chứng kiến sự gia tăng mạnh của căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi trước chiến tranh chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu và 20% thương mại LNG. Đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Lebanon hôm thứ Bảy khiến hơn 30 người thiệt mạng, Tehran tuyên bố tái phong tỏa Eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ đã dung túng cho việc vi phạm các thỏa thuận trước đó. Những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Trump trên mạng xã hội từng khiến thị trường lo ngại thỏa thuận sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tuy nhiên, trước giờ mở cửa phiên châu Âu sáng nay, tình hình đã cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại.

Nguồn: Truth

Hoạt động trung gian khẩn cấp của Qatar và Pakistan đã giúp hạ nhiệt căng thẳng một lần nữa. Các cuộc đàm phán tại Bürgenstock (Thụy Sĩ) được nối lại và kết thúc vào sáng sớm thứ Hai với việc xây dựng một "lộ trình" chính thức nhằm hướng tới một hiệp định hòa bình toàn diện trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, phía Iran cho biết các cuộc thương lượng ban đầu chủ yếu tập trung vào tài sản bị phong tỏa và các lệnh trừng phạt, thay vì các vấn đề liên quan đến Lebanon. Dù vậy, Mỹ và Iran đã thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp nhằm ngăn chặn các sự cố và đảm bảo tàu thương mại có thể lưu thông an toàn qua Eo biển Hormuz, đồng thời thành lập một nhóm công tác hướng tới mục tiêu đạt được nền hòa bình lâu dài tại Lebanon.

Phiên giao dịch đầu tuần, sau phiên rút ngắn hôm thứ Sáu, diễn ra khá căng thẳng. Giá dầu Brent mở cửa gần 82 USD/thùng, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm. Hiện tại, cả dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 1,5%, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với vùng đáy cục bộ của thứ Năm tuần trước - thời điểm chỉ một ngày sau khi bản ghi nhớ giữa hai bên được ký kết.

Hai hành lang vận tải: Lưu lượng vẫn bị hạn chế nghiêm trọng

Bất chấp tuyên bố của Tehran về việc phong tỏa tuyến đường, hàng triệu thùng dầu vẫn liên tục được vận chuyển qua eo biển trong suốt cuối tuần, qua đó củng cố quan điểm của Lầu Năm Góc rằng các tuyến thương mại vẫn có thể được bảo vệ. Hiện nay, trên bản đồ hàng hải đã hình thành hai hành lang vận chuyển riêng biệt:

Hành lang phía Bắc (Iran): Tuyến đường do Tehran kiểm soát gần đảo Qeshm, được nhiều siêu tàu chở dầu sử dụng trong cuối tuần để vận chuyển dầu từ Iraq và Kuwait tới Ấn Độ.

Hành lang phía Nam (Oman): Tuyến đường do Joint Maritime Information Center (JMIC) chỉ định, chạy dọc bờ biển Oman. Mặc dù tàu thuyền không cần phối hợp với lực lượng Mỹ khi di chuyển tại khu vực này, JMIC vẫn khuyến nghị các tàu bật hệ thống AIS và duy trì đầy đủ hệ thống chiếu sáng cả ngày lẫn đêm.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Mặc dù hoạt động vận tải không bị phong tỏa hoàn toàn, lưu lượng thực tế trên tuyến đường chiến lược này đã giảm mạnh. Tối Chủ nhật, eo biển gần như rơi vào tình trạng tê liệt. Trong khi ngay sau khi thỏa thuận sơ bộ được ký kết, lưu lượng tàu đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát, thì sau các tuyên bố cuối tuần từ phía Iran, chỉ còn một số ít tàu cỡ nhỏ tiếp tục hành trình công khai với hệ thống định vị được bật. Một số nhà sản xuất trong khu vực đã lựa chọn phương án vận chuyển "trong bóng tối" – tức tắt hệ thống AIS – để thực hiện việc trung chuyển ngoài khơi mà không thu hút sự chú ý của thị trường. Hình thức này đã diễn ra trong nhiều tuần qua và hiện đạt quy mô khoảng 2–3 triệu thùng/ngày. Về mặt chính thức, chỉ còn một số lượng nhỏ tàu đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trên thực tế, lưu lượng có thể cao gấp 2–3 lần con số công bố chính thức. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Tình hình vận chuyển LNG ra sao?

Dữ liệu từ các hệ thống theo dõi tàu biển cũng cung cấp thêm thông tin về thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Nhiều tàu chở LNG đã được ghi nhận khi cố gắng tiến vào Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các tàu này đã kịp đi qua và rời khỏi các điểm trọng yếu của tuyến đường vào cuối ngày thứ Sáu – tức trước khi Iran chính thức tuyên bố tái phong tỏa Eo biển Hormuz. Cần lưu ý rằng, nếu một tàu chở dầu bị tấn công thì mức độ nguy hiểm vẫn thấp hơn rất nhiều so với trường hợp một tàu chở LNG trở thành mục tiêu, do đặc tính dễ cháy nổ của khí tự nhiên hóa lỏng.