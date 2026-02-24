Đầu tư hay kỷ luật? Texas Instruments tìm kiếm sự cân bằng.

Texas Instruments, một trong những nhà sản xuất chip xử lý tín hiệu analog và chuyên dụng lớn nhất thế giới, đã xác nhận sẽ cắt giảm đáng kể chi tiêu vốn (CapEx) trong năm tài chính 2026 xuống còn 2–3 tỷ USD, so với khoảng 4,6 tỷ USD đã chi trong năm 2025. Quyết định này đã tạo áp lực ngắn hạn lên giá cổ phiếu, khi thị trường diễn giải đây là tín hiệu thận trọng trong bối cảnh điều kiện kinh doanh còn nhiều bất định.

Kết quả tài chính và chiến lược công ty

Trong báo cáo quý IV/2025, Texas Instruments ghi nhận doanh thu 4,42 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,27 USD, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường. Ban lãnh đạo cho biết đà tăng trưởng doanh thu đang có dấu hiệu chậm lại và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tính linh hoạt trong việc ứng phó với biến động thị trường.

Dự báo cho quý I/2026 dự kiến doanh thu trong khoảng 4,32–4,68 tỷ USD và EPS từ 1,22–1,48 USD, được thị trường đánh giá là tích cực hơn so với yếu tố mùa vụ thông thường. Trong các phân khúc tăng trưởng chính, nhu cầu đối với giải pháp trung tâm dữ liệu nổi bật với mức tăng trưởng hai chữ số, qua đó phần nào bù đắp những lo ngại về sự phục hồi chậm hơn ở các phân khúc bán dẫn khác.

CapEx và quản lý vốn

Việc điều chỉnh giảm kế hoạch CapEx xuất phát từ hai động lực chính. Thứ nhất, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất nội bộ, bao gồm các nhà máy wafer 300mm tiên tiến - yếu tố từng khiến chi tiêu vốn gia tăng mạnh trong các giai đoạn trước. Thứ hai, ban điều hành lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trong kiểm soát chi tiêu, ưu tiên cải thiện dòng tiền tự do (free cash flow) thay vì mở rộng công suất một cách quyết liệt. Chiến lược này có thể được xem là phản ứng trước kỳ vọng thị trường và áp lực từ nhà đầu tư về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tập trung vào khả năng sinh lợi thay vì chỉ mở rộng quy mô sản xuất.

Những thách thức hiện tại của thị trường

Chúng ta đang bước vào giai đoạn thị trường đầy biến động và cạnh tranh. Một số doanh nghiệp công bố kế hoạch chi tiêu vốn quy mô lớn nhằm thể hiện tham vọng và định hướng mở rộng, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đầu tư vượt mức và lãng phí vốn. Do đó, ngay cả các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn cũng có thể chịu áp lực giảm giá sau những thông báo như vậy. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cắt giảm CapEx cũng đối mặt với áp lực thị trường, khi nhà đầu tư lo ngại rằng công ty không đủ quyết liệt trong đầu tư cho tăng trưởng và công nghệ tương lai.

Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm điểm cân bằng tối ưu là thách thức lớn. Thị trường ngày càng chọn lọc khắt khe trong đánh giá chiến lược phân bổ vốn và tăng trưởng. Việc công bố sản xuất chip tại Mỹ hoặc gia tăng mức độ tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo không còn đảm bảo tự động tạo ra mức tăng giá cổ phiếu. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng một cách tiếp cận cân bằng, kết hợp giữa kiểm soát chi phí, quản trị vốn hiệu quả và triển khai đồng thời các chiến lược tăng trưởng.

Hàm ý chiến lược đối với thị trường

Việc cắt giảm CapEx năm 2026 cho thấy Texas Instruments đang ưu tiên kỷ luật tài chính trong phân bổ vốn, qua đó có thể củng cố khả năng tạo dòng tiền tự do và đặt nền tảng cho kết quả tài chính ổn định hơn trong trung hạn.

Dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu vẫn là một chỉ số định giá then chốt, và việc giảm CapEx hỗ trợ trực tiếp cho định hướng này.

Phân khúc chip analog hiện vẫn trong giai đoạn phục hồi nhu cầu chưa thực sự chắc chắn. Mặc dù một số nhóm sản phẩm ghi nhận cải thiện, thị trường vẫn nhạy cảm với nhu cầu công nghiệp toàn cầu và xu hướng tự động hóa.

Việc cắt giảm CapEx có thể hạn chế sự hưng phấn của nhà đầu tư trong ngắn hạn; tuy nhiên, triển vọng cải thiện hiệu quả vận hành và vị thế vững chắc trong các phân khúc trọng điểm có thể tác động tích cực đến định giá trong dài hạn.

Các khoản đầu tư chiến lược vào nhà máy tại Mỹ và thương vụ mua lại Silicon Labs cho thấy công ty đang cân bằng giữa kiểm soát chi phí và mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực kết nối không dây và Internet vạn vật (IoT).

Nguồn: xStation5