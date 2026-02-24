Sản xuất tại Mỹ - Chiến lược mới của Apple.

Trong những tháng gần đây, Apple đã đẩy mạnh đáng kể các nỗ lực mở rộng hoạt động sản xuất chip và dòng máy Mac tại Hoa Kỳ - một động thái mang tính chiến lược rõ rệt. Mục tiêu của công ty là nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và nguy cơ gián đoạn sản xuất tại châu Á. Mặc dù phần lớn hoạt động sản xuất iPhone và đa số dòng máy Mac vẫn tập trung tại châu Á, Apple đang gia tăng đầu tư vào ngành bán dẫn Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung linh kiện cốt lõi và củng cố năng lực công nghệ nội địa.

Một cấu phần trọng yếu trong chiến lược này là tổ hợp sản xuất chip quy mô lớn tại bang Arizona, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 165 tỷ USD. Khu phức hợp bao gồm sáu nhà máy, hỗ trợ sản xuất các dòng bán dẫn tiên tiến phục vụ thiết bị thế hệ mới của Apple. Dù công nghệ tại đây vẫn chưa đạt mức tiên tiến tương đương các cơ sở của TSMC tại Đài Loan, khoản đầu tư này giúp Apple đảm bảo một phần năng lực sản xuất trong các kịch bản khẩn cấp và giảm mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài đối với các linh kiện chiến lược.

Song song đó, Apple mở rộng hợp tác với các đối tác và nhà cung ứng trong nước. GlobalWafers tại Texas phụ trách sản xuất wafer; Corning tại Kentucky cung cấp kính chuyên dụng; và Amkor tại Arizona đảm nhiệm khâu đóng gói chip. Các khoản đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược này cho phép công ty xây dựng một hệ sinh thái sản xuất nội địa - dù hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhu cầu của Apple - nhưng góp phần tăng cường tính ổn định và an toàn của chuỗi cung ứng.

Apple cũng công bố kế hoạch chuyển một phần hoạt động sản xuất Mac Mini sang cơ sở của Foxconn tại Houston, nơi hãng đã sản xuất các máy chủ AI. Mặc dù Mac Mini chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số, sản phẩm này được ưa chuộng trong cộng đồng lập trình viên và người dùng AI, do đó việc nội địa hóa sản xuất giúp Apple gia tăng tính linh hoạt trong việc đáp ứng biến động nhu cầu. Dây chuyền sản xuất tại Houston sẽ được hỗ trợ bởi một trung tâm đào tạo, phản ánh định hướng dài hạn của Apple trong phát triển nguồn nhân lực địa phương và mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ. Đồng thời, công ty vẫn duy trì phần lớn hoạt động sản xuất tại châu Á, cho thấy TSMC tiếp tục là nhà cung cấp chip tiên tiến chủ lực.

Các động thái của Apple cần được đặt trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế vĩ mô rộng hơn. Căng thẳng gia tăng tại Đông Á và nguy cơ Trung Quốc phong tỏa eo biển Đài Loan khiến các tập đoàn công nghệ buộc phải đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng năng lực nội địa như một yêu cầu chiến lược. Thông qua các khoản đầu tư tại Arizona và Texas, Apple đang thiết lập một “lớp bảo hiểm” cho chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm thiểu rủi ro gián đoạn đột ngột trong cung ứng linh kiện trọng yếu.

Hàm ý chiến lược đối với thị trường